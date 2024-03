Il Cerveteri Women saluta Tamara Parrotto, sabato l’ultimo gol prima del ritorno in Germania • Terzo Binario News

La Parrotto, esterno offensivo della squadra etrusca, fa ritorno in patria dopo aver concluso il progetto di studi Erasmus

Sabato 9 marzo al Campo Enrico Galli di Cerveteri è andato in scena l’ultimo turno della Coppa Italia di Eccellenza Femminile. In campo, le ragazze del Cerveteri Women, allenate dal Mister Jacopo Lenzi, e il Latina Women, compagine che ha dominato sia il Campionato che la coppa.

Un Cerveteri che nonostante la sconfitta, ha dimostrato di aver assimilato bene gli schemi studiati in settimana, fornendo una bella prova, con più carattere e un’organizzazione di gioco migliore.

Ma la gara di sabato è stata teatro anche del saluto da parte della squadra a Tamara Parrotto, all’ultima gara con la maglia delle etrusche. La Parrotto infatti, autrice anche di una rete nella partita di sabato, è oramai pronta a far ritorno nella sua amata Germania a seguito della conclusione dell’anno di studi nell’ambito del progetto Erasmus.

Prima la passerella d’onore concessagli da Mister Lenzi, con la sostituzione a pochi secondi dalla fine accompagnata dagli applausi delle compagne di squadra, e poi la foto di rito sotto la tribuna del Galli, con la consegna di uno striscione di ringraziamento firmato da tutte le calciatrici.

“Con la conclusione del campionato e della coppa Italia, si conclude anche il percorso di Tamara Parrotto con il Cerveteri. Una presenza silenziosa ma molto importante, ti facciamo un grosso in bocco al lupo per il tuo futuro”, scrivono le ragazze sul proprio profilo Facebook.

Tamara Parrotto, esterno offensivo d’attacco, è stata preziosa in questa prima stagione del Cerveteri Women: a referto per lei, 8 gol e un grande lavoro in attacco.

Anche Terzobinario, che ha avuto il piacere di poter intervistare la giovane Tamara, si unisce ai saluti del Cerveteri Women. Alla Parrotto, l’augurio di realizzare tutti i suoi sogni e la speranza in futuro, perché no, di poterla nuovamente intervistare per i traguardi sportivi e personali che speriamo possa raggiungere!

