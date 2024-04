Il Cerveteri Women cerca nuove calciatrici per ampliare la rosa della prossima stagione • Terzo Binario News

Intanto continuano gli allenamenti agli ordini di Mister Lenzi: l’obiettivo più vicino, si chiama Coppa Lazio

La stagione del Cerveteri Women, la prima in assoluto, è ancora in corso, ma la Dirigenza già guarda al futuro. Mentre le ragazze stanno continuando gli allenamenti settimanali sotto gli ordini del Mister Jacopo Lenzi, con l’obiettivo di arrivare pronte e preparate all’appuntamento con la Coppa Lazio che si disputerà a fine maggio, il Direttore Generale Antonio Morigi, ha già acceso i riflettori sul prossimo Campionato. E lo fa facendo un appello alle ragazze di Cerveteri e del territorio limitrofo in generale.

“In meno di un anno, da quando è iniziata l’avventura del Cerveteri Women abbiamo fatto ottimi passi in avanti – ha detto il Direttore Generale Antonio Morigi – davanti a noi l’ultima fase della stagione e l’impegno della Coppa Lazio, dove vogliamo ben figurare e per la quale le nostre ragazze stanno già lavorando. Come Dirigente della squadra femminile sto già pensando al futuro però: le ragazze del territorio che vogliono far parte di una squadra di calcio ad undici, magari che abbiano già esperienza in altre compagini e desiderano fare una nuova esperienza, sono le benvenute”.

“Il nostro è un gruppo eterogeneo, ben amalgamato e che nel corso di questa stagione ha visto già diversi ingressi nuovi, compresi alcuni elementi giovanissimi – ha aggiunto Morigi – ciò che possiamo senza dubbio offrire, oltre che una realtà pulita e che ama il mondo del calcio, è una squadra giovane che ha la fortuna di potersi allenare e disputare le proprie gare in un impianto sportivo bello, moderno e accogliente. Tutte le interessate, non abbiamo particolari limiti di età, possono contattarci ai profili social della squadra, presente sia su Facebook che su Instagram, oppure recarsi presso la Segreteria del Campo Enrico Galli di Cerveteri”.

Instagram: cerveteri_women

Facebook: Cerveteri Women