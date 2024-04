Il Cerveteri under 19 verso la gloria: domani a Maccarese tre punti che valgono la stagione • Terzo Binario News

Il Cerveteri a Maccarese, sabato pomeriggio, per continuare la sua rincorsa alla vittoria del campionato.

Con molta probabilità il verdetto si avrà agli ultimi novanta minuti, quando i ragazzi di Simone Sale affronteranno il Santa Marinella al Galli. Prima, però, ci sarà bisogno di archiviare la pratica Maccarese, che da principale inseguitrice ha spento i suoi sogni sabato a Fregene.

“C’è la massima concentrazione, ora di certo spero che la squadra non si distragga -ha detto Sale -. Il campionato non è finito, dipenderà da noi, anche perché le due gare che ci attendono, richiedono un ulteriore sforzo sia di testa sia di gambe. Ho visto una squadra in salute, solida, e molto armoniosa.

Mi auguro che abbiano lo stesso ritmo nei prossimi 180 minuti, ci aspetta un finale molto difficile. Certo – conclude il mister – abbiamo un vantaggio di tre punti, non è elevato, ma sicuramente abbiamo un grande vantaggio. Dipende solo da noi” .