Il Cerveteri travolge il Duepigreco, bomber Toscano fa doppietta • Terzo Binario News

Un tondo 5 a 0 in trasferta per i ragazzi di Lupi

Un Città di Cerveteri travolgente quello che questa mattina ha affrontato il Duepigreco.

Uno schiacciante 5 a 0 in trasferta per i ragazzi del Presidente Lupi e Mister Superchi, che dopo il pareggio contro il Tarquinia all’ esordio ha messo la 5^ a tutti gli effetti, trascinata da un bomber Toscano davvero sugli scudi, autore di una doppietta.

Questi i marcatori:

Patrascu 2” pt

Falco 2” st

Cobzaru 5 st

Toscano 8 st

Toscano 30 st

I due gol di Toscano sono stati preziosi non soltanto per la squadra, ma anche per il suo score personali. Ha infatti raggiunto il 400esimo gol in carriera.

Prossima partita mercoledì a Pescia Romana alle ore 15:00, valevole per la Coppa Italia