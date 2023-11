Il Cerveteri sprofonda, il Tolfa vola: al Galli vincono i biancorossi • Terzo Binario News

Il Tolfa passa con il risultato di 2 reti a 1

Terza sconfitta consecutiva per il Città di Cerveteri. Non è bastato il cambio di panchina per la squadra del presidente Lupi. Contro il Tolfa, lanciatissimo, nulla da fare. Vincono i collinari per 2 reti a 1.

Buio pesto nel primo tempo per il Cerveteri, mai realmente pericoloso verso la porta avversaria se non in due occasioni, tra cui una firmata Toscano che ha dato a tutti l’impressione del goal.

Tolfa subito in vantaggio con Santi. Biancorossi raddoppiano dopo poco grazie ad un gol di Giovani, bravo a sorprendere il portiere etrusco con una pregevole palombella.

Un primo tempo anche a tratti nervoso, conclusosi poi con quattro minuti di recupero assegnati dall’ arbitro, anche a seguito di alcune soste prolungate.

Alla ripresa si comincia senza troppe emozioni, con l’ unico sussulto dettato da una punizione dal limite del Cerveteri ben smanacciata dal portiere del Tolfa.

Dopo la metà della ripresa, il Cerveteri cresce e accorcia le distanze con un gol di Toscano su calcio di rigore.

Cerveteri ancora pericoloso poco dopo sugli sviluppi di un calcio da fermo dal vertice alto dell’ area di rigore, ma la palla lambisce il palo.

Poi i cinque minuti di recupero assegnati nel secondo tempo con il Tolfa che in contropiede è andato vicinissimo al terzo goal con un Cerveteri riverso tutti in avanti. Inutile il forcing finale della squadra di Cicino. Vince il Tolfa 1 a 2 che sale dunque a 21 punti. Buio pesto per gli etruschi di Lupi.

LE FORMAZIONI

Città di Cerveteri – Janku, Piano S., Feliziani, Roscioli, Eluwa, Di Ventura, Romano, Falco, Fagioli, Piano M., Toscano. All. Cicino

Tolfa – Ciaccia, Santi, Carolini, Bevilacqua, Roccisano, Salvato, Giovani, Nuti, Moretti, Pasquini, Pangi. All. Macaluso