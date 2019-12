Il Cerveteri resta primo nel girone A di Promozione - Terzo Binario News

Il Cerveteri si fa un bel regalo di Natale, il primo posto in solitudine del girone A di Promozione.

La squadra etrusca batte anche l’Acquapendente, confermandosi leader del girone qualunque sarà il risultato del Fiumicino che giocherà nel pomeriggio. Finisce 1 a 0 per la squadra di Fracassa al Galli davanti a poco pubblico infreddolito avvolto da un vento che ha condizionato la gara. Partita non bella, equilibrata decisa nei primi minuti di gioco da Teti, autentico mattatore di questa formazione che inizia a credere nell’Eccellenza. Grande entusiasmo a fine gara, giocatori felici per una vittoria che pesa molto per la classifica, avendo fino ad ora il Cerveteri affrontato le migliori formazioni del girone. Per Teti, piedi buoni e qualità da vendere, è un periodo molto positivo, una vera sorpresa che sta trascinando i verde azzurri verso un traguardo insperato. Ora la sosta, ma la gioia di trascorre un Natale cosi’ è tanta.