Il Cerveteri pronto ad andare in ritiro a Paliano - Terzo Binario News

Intanto oggi raduno al Galli

Parte questo pomeriggio l’avventura del Cerveteri in Eccellenza. Per gli etruschi è un ritorno in un campionato che ha disputato, retrocedendo, nel 2013. Con Stefano Di Chiara allenatore, che torna a guidare i verdazzurri dopo l’esperienza nel 2014, c’è molto entusiasmo.

La squadra partirà per il ritiro di Paliano, in provincia di Frosinone, domenica prossima dove rimarrà per una settimana. Iurato, da due mesi ha preso in mano le redini di club che ambisce a tornare in alto. Lo stadio Enrico Galli sarà riqualificato e i primi segnali sono arrivati dalla verniciatura delle tribune e la cartellonistica fuori dell’impianto.

I tifosi, come giusto che sia, attendono una stagione positiva e importante per questi colori. La squadra è composta da giovani molti dei quali provenienti dalla serie D.