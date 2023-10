Il Cerveteri ospita il Santa Marinella, il Galli attende il pienone di pubblico • Terzo Binario News

Superchi analizza il pari di Ronciglione, frutto di una prova abulica, al di sotto delle potenzialità dei cervi ” Sicuramente non siamo stati concreti, abbiamo subito l’aggressività dei padroni di casa che potevano anche realizzare due reti -sostiene il tecnico cerite – Non so cosa sia accaduto, forse abbiamo nelle gambe la stanchezza delle partite di coppa Italia, ma non può essere un alibi.

Fino ad oggi in 4 gare abbiamo raccolto 8 punti e passato il turno di coppa Italia, siamo in linea con le previsioni della viglia”.

Per domenica prossima al Galli c’è lo scontro contro il Santa Marinella, un antipasto per la promozione in Eccellenza tra due squadre candidate per la vittoria finale.

Sugli spalti sono previsti 300 spettatori, molti dei quali arriveranno da Santa Marinella.

Una gara molto attesa , visto che è un match tra molti ex, per primo l’allenatore Emiliano Cafarelli che con il Cerveteri, nel 2010, vinse il campionato di Prima categoria. Una partita, dunque, che si annuncia bella e colorata, con i tifosi di casa pronti ad incitare la truppa di Superchi