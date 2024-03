Il Cerveteri non può più sbagliare, domenica gara decisiva al Galli contro il Parioli • Terzo Binario News

I ragazzi allenati da Paolo Caputo dopo la rocambolesca sconfitta di Tolfa devono obbligatoriamente portare a casa i tre punti

Vivere o morire. È riassumibile in queste parole la partita che domenica vedrà il Città di Cerveteri sfidare al Campo Enrico Galli il Parioli. Una sfida dove l’unica cosa che conta sarà vincere. Vincere per continuare la rincorsa salvezza. Che sia essa diretta o attraverso i play-out, dove in ogni caso è fondamentale che i verdazzurri vi arrivino nella migliore posizione di classifica possibile.

La sconfitta patita domenica scorsa brucia e anche tanto. Trovarsi a pochi minuti dal 90esimo sul risultato di 1 a 2, in trasferta, su un campo infuocato come quello del Tolfa avrebbe portato alla squadra di Caputo, complice anche la rovinosa sconfitta casalinga del Parioli diretto concorrente per la salvezza, tre punti dal peso stratosferico. Invece no, in pochi minuti risultato capovolto dall’ex dal dente avvelenato Moretti e etruschi a mani vuote.

Una sconfitta che ha fatto male, ma che non può e non deve abbattere lo spogliatoio, i ragazzi e i tifosi, il cui sostegno e supporto si è fatto sentire anche in trasferta.

La classifica attuale recita Cerveteri terz’ultimo a 26 punti, a meno 2 da Tarquinia e DuePiGreco Roma e a meno 4 da Fregene – Maccarese, Polisportiva Ostiense e Parioli Calcio. Finisse in questo istante il campionato, significherebbe play-out, da giocarsi in partita secca, in trasferta e con un solo risultato possibile, ovvero la vittoria (il pareggio non sarebbe sufficiente).

Domenica al Galli, alle ore 11:00 arriva proprio il Parioli, ancora “sotto un treno” dalle 5 sberle rimediate in casa da un Castel Sant’Elia ultimo da inizio campionato. Un Parioli ferito, che nel girone di ritorno ha raccolto solamente un punto sui 27 disponibili e che non vince dall’ultima giornata del girone di ritorno. Un impegno che non andrà dunque sottovalutato: vincere sarà l’unica cosa che conta.

Già pronti i tifosi a sostenere il Cerveteri. Il rinato gruppo di tifosi organizzati, un mix tra nuove leve e vecchie glorie, sono già pronte a colorare la tribuna. Striscioni, bandiere, fumogeni e cori saranno la spinta in più per i ragazzi di Caputo.

Commenta la partita di domenica al Galli anche Valerio Gnazi, Direttore Sportivo degli Etruschi, che dichiara: “A questi ragazzi non possiamo dirgli nulla, lottano ogni domenica -ha detto il diesse Valerio Gnazi – Devo dire che abbiamo anche tanta sfortuna, che spero si allontani, dal momento che riusciamo a giocare, a produrre tanto, ma non riusciamo a concretizzare al meglio. Domenica serve vincere, ce la metteremo tutta da qui alla fine” .

L’ingresso alla partita, per volontà del Presidente Andrea Lupi, sarà gratuito per tutti, sia domenica che per tutte le altre partite che si svolgeranno in casa.