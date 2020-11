Il Cerveteri Fc di Terza Categoria si ribella: "Vogliamo tutele e trasparenza" - Terzo Binario News

Maggiori tutele economiche e una comunicazione più chiara e trasparente: sono queste le richieste avanzate da una delegazione di società militanti in Terza Categoria e racchiuse in una lettera d’intenti rivolta ai vertici Figc e LND (Lega Nazionale Dilettanti) di cui calciopopolare.com è venuto in possesso.

Fermate alla prima giornata di campionato – perché non considerate di interesse regionale – le squadre hanno firmato la lettera non per chiedere di poter tornare a giocare, ma per rivendicare un più corretto trattamento da parte delle istituzioni: costrette a pagare tutte le rate d’iscrizione entro febbraio (e senza ancora aver ricevuto alcuna forma di rimborso per la scorsa stagione), non sanno ancora se potranno tornare a disputare le partite e nessuno ha mai consultato o tenuto al corrente delle ipotesi le numerose società, che attendono ora risposte.

Il calcio popolare, nella persona di Valerio Costa della Borgata Tor Sapienza, è promotore di questa iniziativa viste le numerose società di azionariato popolare che militano in Terza Categoria. “Non vogliamo essere critici o contrari a nulla. Chiediamo solo di essere informati e coinvolti: lo sport come lo intendiamo noi è uno sport sociale e riteniamo necessario informare tutti i nostri tesserati” spiega Stefano Bruschi dell’A.S.D. Cerveteri Football Club a Calciopopolare.com .

Chiarezza e sostenibilità economica: sono questi i due punti in cui è possibile riassumere le richieste delle 38 squadre che hanno firmato la lettera d’intenti, di cui riportiamo i principali punti e le squadre aderenti:

1) attivare un tavolo di lavoro con gli organi federali di riferimento, per condividere le criticità dello scenario normativo e contribuire alla valutazione e diffusione dei cambiamenti in corso;

2) adeguare il campionato di terza categoria ai campionati regionali evitando di incorrere in discriminazioni e difformità operative non comprensibili;

3) garantire una moratoria delle scadenze dei tesseramenti per evitare il dissesto societario che metterebbe in serie difficoltà le associazioni già iscritte al campionato 2020-2021;

4) valutare scenari alternativi di partecipazione al campionato 2020-2021 tali da consentire una programmazione provvisoria delle attività e degli impegni societari con terze parti;

5) adeguare le scadenze economiche al grado di completamento del campionato di riferimento, riconoscendo ove necessario, una riduzione proporzionale dei costi;

6) identificare una scadenza oltre la quale dichiarare l’impossibilità logistica e organizzativa di dare luogo al campionato per la stagione in corso;

7) attivare una modalità di comunicazione con i referenti federali adeguata allo sviluppo tecnologico e alle esigenze di distanziamento sociale;

8) valutare la promozione e lo sviluppo di una nuova modalità di organizzazione dei campionati in grado di ridurre i costi e di sopperire alla diminuzione delle disponibilità economiche degli sponsor come conseguenza del perdurare della crisi economica.

Le società

A.S.D. Fumone Calcio A.S.D. FC United Roma A.S.D. Gregoriana Pol. D. Audace Genazzano Sanvitese A.S.D. Valmontone Calcio A.S.D. Pol. Atletico Diritti A.S.D. Real Licenza Anticoli Corrado A.S.D. Villa Gordiani

10.A.S.D. Borgata Tor Sapienza 1

1.A.S.D. Evojob

12.A.S.D. Maxim

13.A.S.D. Atletico Roma Est

14.A.S.D. Cerveteri Football Club

15.Pro Calcio Castel Madama

16.La Sbofarda FC

17.A.S.D. Omnia Ceccano

18.A.S.D. Real Colleferro

19.A.S.D. Trevi

20.A.S.D. Sporting Colleferro

21.A.S.D. Rayo Valletrano

22.A.S.D. Olevano Romano

23.A.S.D. Fellas United

24.Football Club Torvajanica

25.A.S.D. 82 Real Flamenco

26.A.S.D. Aniene Calcio

27.A.S.D. Nuova Paliano

28.A.S.D. Cineto Romano

29.A.S.D. Real Tuscolano

30.S.S.D. Vesta

31.A.S.D. Circolo Canottieri

32.A.S.D. Stadium

33.A.S.D. Quadraro Cinecittà

34.A.S.D. Real San Paolo

35.A.S.D. Undici Calcio

36.A.S.D. Tufano Calcio

37.A.S.D. Robur Gemini

38.A.S.D. Atletica Roma 6