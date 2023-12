Il Cerveteri chiude l'anno con un pareggio, 0 a 0 contro il Canale Monterano • Terzo Binario News

Ultimo turno per il città di Cerveteri prima della sosta natalizia.

Tra le mura amiche del galli la sfida contro il Canale Monterano nonché la seconda gara in panchina per mister Paolo Caputo, uomo d’esperienza chiamato in corsa per far uscire il verde azzurri dalle posizioni difficili di classifica.

Secondo pareggio su due partite per Mister Caputo che dopo lo 0 a 0 di domenica scorsa Oggi ottiene un altro punto importante per la classifica ma che soprattutto da un inizio di continuità ai risultati positivi o quantomeno interrompe forse in maniera definitiva l’escalation di sconfitte in cui il Cerveteri era incappato dal novembre scorso.

Con questo pareggio Il Cerveteri sale e ora a 14 punti in classifica.

Ora c’è la pausa natalizia servirà alla squadra per dirsi e per dare modo ai nuovi innesti di fare gruppo.

Al nuovo anno il Cerveteri se la vedrà in trasferta contro l’ostico Palocco.

Ma una buona base da Mister Caputo è stata gettata. Bisognerà iniziare l’anno nel migliore dei modi per una salvezza tranquilla.