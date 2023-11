Il Cerveteri cerca il riscatto, domenica contro il Tolfa è obbligatorio vincere • Terzo Binario News

L’obiettivo del Città di Cerveteri è uno soltanto: quello di vincere.

Due sconfitte consecutive, quella rovinosa con il Borgo Palidoro (1-4 in casa) e quella contro il Nuova Pescia Romana (2-1 in rimonta), hanno stoppato le ambizioni in campionato della squadra etrusca e i verdazzurri non possono permettersi ulteriori stop per non perdere di vista le posizioni nobili della classifica.

Ed ecco qui il momento per riscattarsi: domenica 12 novembre, alle ore 11:00 al Campo Enrico Galli arriva il Tolfa, una gara molto sentita sia da un punto di vista calcistico che territoriale.

Attualmente le due squadre provengono da una situazione totalmente diversa: a differenza degli etruschi infatti, il Tolfa viene da tre vittorie consecutive, di cui l’ultima con un tondo e perentorio 5 a 0, seppur contro la matricola Castel Sant’Elia ed ora è secondo in classifica, a sole tre distanze dalla capolista Sorianese.

Ma la differenza tra i due score, non deve demoralizzare il Cerveteri, che dovrà scendere in campo con gli occhi della tigre. Ha una squadra competitiva, con giocatori di spessore, tra cui il bomber assoluto della squadra Gianluca Toscano, sempre più goleador e tantissimi giocatori di talento e spessore.

Domenica al Galli sarà battaglia: i tifosi sono già pronti ad affollare la tribuna e a fare il tifo. Sarà una domenica di grande calcio a Cerveteri.

Nonostante la sconfitta di domenica contro il Nuova Pescia Romana infatti, la grinta in società è sempre alta. A crederci è soprattutto il Dg Massimiliano Discepolo, che nei giorni scorsi ha dichiarato: “La sconfitta è un risultato eccessivo per quello che si è visto in campo. Siamo fiduciosi, dobbiamo crederci perchè il campionato è molto lungo. Io sono convinto che ci riprenderemo presto, vogliamo lottare per le posizioni alte, visto che sono tutte lì con la Sorianese che si sta dimostrando grande squadra e ha preso un buon vantaggio ma rimane tutto aperto per la corsa al primo posto, anche se noi dobbiamo guardare a fare risultati e poco alla classifica. La squadra mi è piaciuta, non meritavamo di perdere”.

PORTA I COLORI DEL CERVETERI OVUNQUE – COMPRA IL MERCHANDISING

Lo sai che puoi portare sempre con te i colori del Città di Cerveteri?

Tra le tante novità portate avanti dal nuovo corso della squadra etruschi targata Lupi, c’è anche un ricco merchandising. Recandoti al Campo Enrico Galli, al bar troverai sciarpa (al costo di 10 Euro), cappellino (8 euro) e tazza (8 euro).

Tre prodotti di qualità, per tifare al meglio il Cerveteri e visto che sta arrivando l’inverno, la sciarpa è più che mai utile. Sia per andare in tribuna a sostenere la squadra e perché no, anche per stare caldi durante la quotidianità.

Tifosi Città di Cerveteri promozione sciarpe gadget galli