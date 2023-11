Il Cerveteri cerca il riscatto contro il Pescia Romana, domenica è obbligatorio vincere • Terzo Binario News

Dopo la sconfitta contro il Palidoro, la squadra di Superchi deve vincere

Sarà un Cerveteri agguerrito, pronto a scendere in campo con il coltello tra i denti, con un unico obiettivo: vincere!

La squadra allenata da Giampaolo Superchi, ha la necessità di risollevarsi dopo il brutto scivolone casalingo del turno infrasettimanale di mercoledì 1 novembre, che l’ha vista perdere con il risultato di 1 a 4 contro il Borgo Palidoro.

Una sconfitta brutta e pesante, all’interno di una gara però dove, è doveroso sottolinearlo, agli etruschi è andato davvero tutto storto, andamento condizionato anche da un arbitraggio non proprio brillante.

Qual è la situazione attuale? Il Cerveteri si trova a quota 12 punti, ad un punto in meno del Nuova Pescia Romana, gli avversari di domenica.

La classifica dice che la squadra etrusca è decima, ma è una classifica corta, cortissima: la Sorianese capolista infatti, dista appena 6 punti e in appena 3 punti sono racchiuse 9 squadre.

Insomma, ad oggi con una vittoria sei in cima, con una sconfitta sei in fondo. Dunque nulla di preoccupante per il Cerveteri, che è ben consapevole di avere tutti i mezzi a disposizione per risalire la china dopo il K.O. e fare un gran campionato.

Appuntamento dunque per il Cerveteri contro il Nuova Pescia Romana domenica 5 novembre.

Poi, la settimana seguente, al Galli arriva il Tolfa. E lì, servirà il grande pubblico.