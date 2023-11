Il Cerveteri al Campo Galli attende l’Urbetevere: è d’obbligo vincere • Terzo Binario News

La squadra allenata da Mister Cicino è reduce da un periodo di sconfitte dalle quali è fondamentali risollevarsi

Il Città di Cerveteri è obbligato a vincere. Domenica sarà una gara di vitale importanza per la prima squadra etrusca: al Campo Galli arriva l’Urbetevere, lanciatissimo in classifica a quota 22 punti, e il risultato possibile sarà uno solo, vincere per risollevarsi e ridare fiducia e morale all’ambiente.

Il mese di novembre è stato pesantissimo per la squadra del Presidente Andrea Lupi, iniziato con la rovinosa sconfitta contro il Palidoro per 1 a 4, seguita dal cambio di allenatore, che ha visto l’avvicendamento tra Superchi e Cicino, e altre quattro sconfitte con il nuovo Mister, tra cui una in Coppa Italia contro il Fiumicino, che ha sancito l’eliminazione dalla competizione per i verdeazzurri.

La squadra dunque, dopo un eccellente avvio di Campionato ora si trova in difficoltà, ferma a 12 punti, alcune voci di mercato (mai confermate ufficialmente dalla Presidenza) che di certo non fanno bene all’ambiente e con l’obbligo di risollevarsi.

È però necessario spezzare una lancia in favore della squadra e della società, costretta in questo periodo a dover convivere con tanta sfortuna, qualche arbitraggio discutibile e qualche infortunio di troppo in ruoli chiave del campo. A questo vanno aggiunte però alcune note positive, tra cui, la più importante: un aspetto di cui forse in pochi si possono vantare, ovvero quello che il Cerveteri è una squadra estremamente giovane e che è tra le poche che può contare tantissimi elementi provenienti dal settore giovanile e dal vivaio in prima squadra. Sinonimo dunque che i margini per crescere ci sono tutti.

Quella di domenica sarà una gara fondamentale: vincere servirà non soltanto alla classifica, ma anche e soprattutto al morale di giocatori, staff e tifosi, che hanno il dovere di non abbandonare la squadra e di incitarla dal primo all’ultimo minuto.

L’appuntamento dunque è per domenica 26 novembre, alle ore 11:00 allo Stadio Enrico Galli.