“Il Cerchio delle Emozioni”, a mostra allestita da Andrea Cerqua vicino al Colosseo • Terzo Binario News

Dal 20 al 26 giugno 2025, presso la galleria d’arte contemporanea Arca di Noesis, in via Ostilia 3b a Roma, a pochi passi dal Colosseo, si terrà la mostra “Il Cerchio delle Emozioni”, terza tappa del percorso espositivo ideato da Tracciati d’Arte, un progetto che ha coinvolto oltre 60 artisti provenienti da tutta Italia.

La mostra rappresenta il coronamento di un percorso artistico iniziato in primavera con la prima mostra: “Verso una Nuova Alba”, tenutasi nelle prestigiose Sale del Palazzo Ruspoli di Cerveteri dal 22 al 25 maggio, proseguito a Bolsena dal 30 maggio all’8 giugno con la mostra “Dalle Acque all’Uomo”, che ha esplorato il legame tra arte e paesaggio. In questa occasione si è svolto anche il primo concorso di pittura, aperto a 20 artisti selezionati da tutta Italia, dal titolo “Il territorio di Bolsena in arte”, vincitore Vincenzo Pirozzi, che ha celebrato la bellezza storica, naturale e culturale del luogo attraverso la creatività pittorica.

“Il Cerchio delle Emozioni” chiude questo ciclo con una riflessione visiva sull’emotività dell’arte contemporanea, attraverso pittura, scultura, fotografia e ceramica, in una delle gallerie più suggestive della Capitale.

Inaugurazione:

Domenica 22 giugno 2025, ore 17:00 – Ingresso libero

Artisti in mostra:

Andrea Cerqua, Hanna Rybnikova, Barbara Baroncelli, Bianca De Pascale, Careegold, Cristina Brunialti, Daniela Ancora, Elisabetta Casamassima, Enrico Negri, Gabriele Scocco, Giorgio Lupano, Igor Borozan, Laura Vitulano, Massimo Falegnami, Mirella Conte, Ornella Rossi, Twins – Heart, Vincenzo Pirozzi.

Orari galleria:

Lunedì e mercoledì: 16:30 – 20:00 – Altri giorni: 11:00 – 13:00 / 16:30 – 20:00

Curatore della mostra: Andrea Cerqua

Con il patrocinio dei comuni di Cerveteri e Bolsena e la collaborazione di Tracciati d’Arte, Associazione Culturale “Fatto a mano”, Axante, BCC Banca Credito Cooperativo, Monolite Redazione