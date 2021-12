Il Castello di Ceri nel progetto "EtruMed Experience" - Terzo Binario News

Presso il Castello di Ceri è stato presentato alle Amministrazioni comunali, alle imprese e alle organizzazioni non governative dell’Etruria Meridionale dei comuni di Allumiere, Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Canale Monterano, Ladispoli, Tolfa, Trevignano Romano, nell’ambito di “EtruMed Experience” un progetto di sviluppo turistico che ha vinto il primo posto nel bando “Living Lab – Lab Turismo” di Lazio Innova.

Il Progetto oltre a rappresentare un primo vero ed originale test di mercato per le aziende coinvolte, si configura come un acceleratore per le imprese turistiche e le filiere affini, decisamente provate dalla crisi generata dal COVID 19.

La Rete di Imprese “I Borghi Marinari di Roma”, capofila di EtruMed Experiece ha avuto modo di intervenire sul territorio, a partire dal mese di luglio 2020, attraverso iniziative di affiancamento e sostegno a vantaggio di numerose attività produttive che hanno potuto esprimere le loro necessità e priorità operative; in questo contesto l’implementazione di iniziative di promozione e marketing territoriale rivestono un carattere primario.

Il territorio, pur esprimendo diverse eccellenze, non gode di una vera e propria identità turistica e non vanta una esperienza di progettazione collettiva, in questo ambito un laboratorio tematico sul turismo esperienziale potrà anche svolgere un importante ruolo di responsabilizzazione e formazione del contesto imprenditoriale. L’iniziativa, inoltre, se da una parte tende a coinvolgere ampie fasce d’utenza, dall’altra mira a specializzare l’offerta e contesti di commercializzazione di servizi e beni avvicinando specifici mercati, tanto domestici quanto internazionali.

Il progetto “EtruMed Experience” mira alla valorizzazione delle destinazioni turistiche dell’Etruria Meridionale, anche attraverso l’impiego della produzione agroalimentare ed artigianale locale, promuovendo pacchetti di offerta integrata e creando un brand che li rendano individuabili sul mercato nazionale ed internazionale.

Il progetto vede tra i suoi promotori: Univ. La Sapienza – Scienze del Turismo, Istituto VET, Fondazione ITS Agroalimentare e Fondazione ITS Servizi alle Imprese, Start Up Emersum, Start Up 30km di Gusto, Strada del Vino e dei Prodotti Tipici delle Terre Etrusco Romane, Start Up SARA ENViMOB.

Con il mese di dicembre è iniziata la seconda parte del progetto finalizzato alla progettazione in stretta collaborazione con le Istituzioni locali e le Associazioni presenti e attive sul territorio. Si sono tenuti due tavoli di lavoro all’interno dei quali si sono confrontati Amministratori e Presidenti di Associazioni di Settore. Sono emersi importanti punti che accomunano più Enti e Comuni sia nelle esigenze che nelle proposte. Hanno partecipato al tavolo di lavoro il Comune di Allumiere con la presenza del Sindaco Antonio Pasquini, il Comune di Tolfa con la presenza dell’ Ass.re alla Cultura Tomasa Pala e di Tiziano Tedesco, il Comune di Canale Monterano con la presenza dell’ Ass.re al Turismo Andrea Magagnini , il Comune di Fiumicino con la presenza di Fabio Zorzi Presidente Commissioni Attività Produttive, il Comune di Ladispoli con la presenza dell’Ass.re alla Cultura Marco Milani e per finire il Comune di Cerveteri Capofila del Progetto con la presenza dell’Ass.re alle Politiche dello Sviluppo Economico Luciano Ridolfi, promotore delle attività legate alla Rete Ribomar. Oltre le Amministrazioni sono stati coinvolti nel tavolo di lavoro Maria Cristina Ciaffi Presidente della Proloco di Civitavecchia e Fidapa – BPW Italy, sezione di Civitavecchia, il Presidente del Biodistretto Etruscoromano Massimiliano Mattiuzzo, il Presidente di Unimpresa Lazio Sandro Margaroli e la Vice Presidente Cristina Liguori, dott.ssa Aurora Spurio General Manager Ospitality Service Gruppo Italia e graditi ospiti il Consigliere dell’Area Metropolitana di Roma, Federico Ascani e il Consigliere Regionale Fabio Capolei. Informata del progetto è stata anche la consigliera Regionale Marietta Tidei la quale si è detta a sostegno dell’iniziativa.

Nel mese di gennaio è invece previsto un incontro con i rappresentanti dei comuni di Bracciano, Trevignano Romano, Anguillara, Civitavecchia e Santa Marinella.

E’ stato scelto di suddividere il lavoro di diversi Step e fare dei tavoli di confronto ristretti proprio per agevolare il dibattito tra le parti e redigere alla fine di ogni incontro una relazione che porti alla riflessione sui temi discussi per trasformare il lavoro prodotto in un documento condiviso che sia da guida per attuare un programma capace di mettere in rete non solo le amministrazioni e le Associazioni ma soprattutto gli imprenditori che saranno i veri protagonisti dell’erogazione dei servi necessari ad uno sviluppo turistico sostenibile. Il lavoro del Team di EtruMed Experiance è focalizzato alla valorizzazione delle risorse esistenti che, se condivise, sono già una buona risposta alla necessità manifestata dal turista ma anche dello stesso cittadino.