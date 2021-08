Il cartellone di Anguillara presentato nella seconda metà d'estate - Terzo Binario News

Quando ormai mezza stagione calda è finita, è stato presentato il cartellone “Notti d’Estate 2021” degli eventi che, da ieri 3 Agosto fino a fine mese, allieteranno i turisti che hanno scelto la cittadina lacustre per passare le vacanze.

Fiore all’occhiello il Campionato del Mondo di vela Master Cup 470, che vedrà gareggiare nel tratto di lago davanti ad Anguillara ben 12 nazioni con 45 imbarcazioni, aperto ieri con una cerimonia ufficiale con molte persone ad assistere. Location suggestiva quella adiacente al monumento ai Marinai con un bellissimo tramonto a nascondere le aiuole ridotte a secca sterpaglia.

Tra gli ospiti che hanno portato i saluti, il Presidente marinai di Anguillara Pasquale Bottiglieri, il presidente del consorzio del lago Renato Cozzella e tanti altri. L’intervento del Presidente Cozzella ha sottolineato l’assenza della Motonave Sabazia II in quanto per motivi burocratici dell’area metropolitana (ex Provincia di Roma) non può navigare.

Resta il problema del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del lago di Bracciano che vede ancora l’assenza di un rappresentante del Comune di Anguillara, anche se il Sindaco Pizzigallo, più volte sollecitato dal Presidente Cozzella, ha informalmente indicato come prossimo designato la Sig.ra Daniela Gasperini che però, a proposito, ha rilasciato una dichiarazione: “Ringrazio il Sindaco Pizzigallo per la fiducia riposta nella mia persona –ha detto la Gasperini- ma sono spiacente di non poter accettare un eventuale incarico in quanto molto presa dall’attività professionale. Come cittadina resto a disposizione della comunità e dell’amministrazione per ogni eventuale aiuto nelle mie possibilità”.