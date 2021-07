Il cartellone dell'Arena Palma a Trevignano si arricchisce del MusicFest - Terzo Binario News

L’Arena Palma di Trevignano Romano è un luogo spettacolare, dove almeno una volta nella vita si deve andare.

Una sorta di veranda sospesa tra il lago e le stelle, da cui si gode una vista mozzafiato del Lago di Bracciano.

Qui, da molti estati, si svolge la stagione estiva del Cinema Palma, con anteprime cinematografiche, incontri con registi e protagonisti, prime nazionali.

Da quest’anno una proposta musicale di altissimo livello si è aggiunta a quella cinematografica: il Trevignano MusicFest, una serie di 10 concerti con artisti di fama internazionale, iniziata il 25 giugno.

I prossimi appuntamenti sono con Joe Barbieri, Antonello Salis, Marta Capponi, Costanza Alegiani, Rosario Giuliani e Luciano Biondini, Avincola e Raffaella Misiti.

Giovedi 22 luglio ore 21.00

JOE BARBIERI “TRATTO DA UNA STORIA VERA”

voce e chitarra

Joe Barbieri è una affascinante anomalia. La sua musica (venduti in decine di migliaia di copie) è pubblicata in molti Paesi del mondo, e la sua personale cifra stilistica – che lega la canzone d’autore al jazz e alla world music– lo ha portato nel corso degli anni ad incrociare collaborazioni in ciascuno di questi ambiti con colleghi del calibro di Omara Portuondo, Stefano Bollani, Stacey Kent, Luz Casal, Jorge Drexler o Hamilton De Holanda ed a calcare alcuni tra i palchi più prestigiosi. Trent’anni di carriera, un amore infinito per il jazz e una serie di amici-colleghi che lo hanno accompagnato in questo nuovo viaggio.

“Tratto da una storia vera” è uscito il 16 aprile, a quattro anni di distanza da “Origami” (e dopo una deviazione per celebrare a proprio modo Billie Holiday attraverso il disco “Dear Billie”). In questo album autobiografico Joe Barbieri torna alle sue canzoni, dove trova la sua dimensione più intima e vera, in una serie di brani intensi, che mettono insieme tutte le sue passioni musicali.

Prenotazioni: https://bit.ly/3rbXmJK

Ingresso: € 15.00

Domenica 25 luglio ore 21.00

Serpentine + UBIK “E.L.H Electronic Live Happening”

Ludovica Manzo vocalist, Loredana Antonelli visual artist, Marco “Ubik” Bonini chitarrista e Chiara Fabbri artista presentano una serata concept con musica elettronica improvvisata e happening di pittura creativa. Il pubblico verrà trasportato in un viaggio sonoro emozionale grazie a questi artisti dal background jazzistico che dona loro una grande facilità d’improvvisazione e creatività, rendendo le loro performance vere e proprie esperienze uniche da vivere appieno.

Prenotazioni: https://bit.ly/3rhGrW4

Ingresso: € 6.00

Giovedì 29 Luglio ore 21.00

Ninni Bruschetta e Cettina Donato “I Siciliani”

La poesia di Antonio Caldarella torna a vivere nella travolgente interpretazione di Ninni Bruschetta, in equilibrio tra recitazione e canto, e le suggestive composizioni originali firmate dalla strepitosa pianista jazz Cettina Donato.

Prenotazioni: https://bit.ly/3rhGrW4

Ingresso: € 10

Sabato 31 luglio

Antonello Salis ft. NUCLEUS Live

Antonello Salis, fisarmonicista, pianista e compositore è uno dei più grandi solisti del jazz italiano.

Instancabile innovatore e creatore di nuove tecniche espressive che lo hanno posto all’attenzione mondiale, dotato di grande creatività improvvisativa, ogni suo concerto è un evento unico e un momento di grande partecipazione emotiva per il pubblico.

È un’anima libera che viaggia sui tasti dei suoi strumenti e porta al Trevignano Music Fest un concerto in solo dove il pubblico verrà rapito dalla sua elettrizzante energia. Nella seconda parte del concerto sul palco con lui due giovani jazzisti che hanno fatto dell’improvvisazione la loro mission musicale: Marta Capponi, voce ed Emiliano Caroselli, batteria con il loro progetto NUCLEUS nato a Londra nel 2018 con il sassofonista Gilad Atzmon, e che all’Arena Palma sarà battezzato da Antonello Salis, in questo caso special guest. Un live di energia pura imperdibile.

Prenotazioni: https://bit.ly/3rhGrW4

Ingresso: € 10.00

Domenica 1 agosto

Costanza Alegiani Live

Costanza Alegiani presenta il suo nuovo album Folkways: sul palco con lei Marcello Allulli, sassofonista

e Riccardo Gola, contrabbassista.

Presenta un repertorio sia di brani originali uniti ad altri tradizionali e ricchi di storia, cui riesce a donare nuova luce, tonalità e sfumature di colore, grazie a un linguaggio originale e ad arrangiamenti che alternano liricità acustica a momenti più elettrici.

Folkways è una raccolta di canzoni identitarie, sul folk che diventa mito. Un manifesto di appartenenza a una tradizione epica, radicata in un’America senza più luogo.

Il concerto sarà seguito dalla proiezione del #cult film “Il grande Lebowski” dei Fratelli Cohen.

Prenotazioni: https://bit.ly/3rhGrW4

Ingresso: € 8.00

Sabato 7 agosto

Rosario Giuliani e Luciano Biondini in “CinemaItalia”

Il sassofonista Rosario Giuliani, uno dei protagonisti della scena jazz internazionale e il fisarmonicista Luciano Biondini presentano “Cinema Italia”, un omaggio al grande cinema italiano con interpretazioni contemporanee di melodie e colonne sonore indimenticabili, da “8 ½” a “C’era una volta in America” a “Nuovo Cinema Paradiso” firmate da Nino Rota ed Ennio Morricone. Il loro è un punto di vista originale, che non tradisce la melodia di questi temi indimenticabili ma allo stesso tempo li presenta con una nuova forza e vitalità, dimostrando quanto sia immortale questa musica, anche separata dalle immagini, e sorprende sempre l’ascoltatore con la modernità delle nuove riletture.

Prenotazioni: https://bit.ly/3rhGrW4

Ingresso: € 10.00

Martedì 10 Agosto 2021

Avincola

Avincola è uno dei cantautori più promettenti della scena indie romana, vincitore di numerosi riconoscimenti, come il Premio Stefano Rosso, Premio Botteghe d’Autore, Premio PIVI Siae (2013) e il Premio MEI Cinema (2013). A maggio 2020 pubblica il video “Miami a Fregene”, diretto da Phaim Bhuiyan, vincitore del David di Donatello 2020 come miglior regista esordiente. Nel 2021 partecipa a Sanremo con il suo brano “Goal!”.

Prenotazioni: https://bit.ly/3rhGrW4

Ingresso 10€

Sabato 14 agosto 2021

Raffaella Misiti & Le Romane

Raffaella Misiti & Le Romane offrono al pubblico uno spettacolo tra racconto e canzone che percorre un emozionante viaggio musicale nella tradizione romana. I versi in musica dei poeti della tradizione – da Belli a Trilussa – non distolgono l’attenzione da quelli preziosi di Gadda, Pasolini, Strehler e dalle musiche di Trovajoli, Balzani, Carpi. Le canzoni romane raccontano sempre storie di struggente umanità e narrano di donne, di carcere, di amore e anche di cinema: Roma infatti viene raccontata anche attraverso le colonne sonore di Piero Umiliani, Armando Trovajoli, Carlo Rustichelli nei film di Pasolini, Magni, Germi.

Prenotazioni: https://bit.ly/3rhGrW4

Ingresso 8€

Il Trevignano MusicFest è organizzato dal Cinema Palma con la Direzione Artistica di Marta Capponi e con il Patrocinio del Comune di Trevignano Romano.

Informazioni pratiche:

Tutti i concerti iniziano alle 21.00, ma lo spazio è accessibile fin dalle 19.00 con installazioni artistiche e performance musicali e la possibilità di sorseggiare aperitivo accompagnati da deliziosi appetizers ammirando lo splendido panorama.

È consigliato prenotare sulla piattaforma: prenotaunposto.it/cinemapalma