Il cantiere ex Privilege di Civitavecchia diventa Tankoa Yachts • Terzo Binario News

Ne scrive il CorSera, primo investimento da 3 milioni

Il cantiere ex Privilege sembra aver trovato un nuovo futuro. A darglielo il gruppo genovese di Yankoa Yachts, che ha ottenuto la concessione dell’area dove realizzerà un nuovo polo produttivo. Ne parla dettagliatamente il Corriere della Sera qui . Ecco alcuni stralci.

L’azienda costruisce e commercializza yacht dai 40 metri in su.

La Tankoa aveva pensato a Civitavecchia fin dal 2021 come sito per le attività produttive di carpenterie metalliche, scafi e sovrastrutture, il relativo assemblaggio e il preallestimento di tutti gli yacht.

L’allestimento finale resta appannaggio del cantiere storico di Genova. Una volta a regime, Tankoa produrrà quattro yacht all’anno.

Inoltre, in programma per il sito di Civitavecchia sono previste ulteriori attività, come quelle di refit nel caso sia disponibile anche un’area a mare per alaggio e varo degli yacht.

L’operazione prevede un investimento iniziale di 3 milioni di euro, riferito solo all’avvio delle attività di carpenterie di acciaio e alluminio, oltre a quelle di preallestimento.

«La nostra idea su Civitavecchia – spiega Guido Orsini, marketing manager di Tankoa – è di realizzare scafi e internalizzare quindi parte dell’attività di saldatura. Lavori che finora sono stati esternalizzati e che potremo riportare al nostro interno beneficiando così di un controllo diretto sulla qualità del lavoro svolto. A Civitavecchia inizieremo ad operare quasi da subito su un terzo della superficie disponibile sull’ex Privilege».

Tra gli interventi infrastrutturali previsti, figurano la costruzione di un pennello e di una vasca di alaggio e varo per l’installazione di un travel lift della portata di 500-600 tonnellate per yacht fino a 60 metri di lunghezza. Per quelli di dimensioni superiori verrà invece utilizzato il bacino galleggiante di 92 metri già di proprietà di Tankoa. Per quanto riguarda il piano occupazionale, è prevista la crescita del personale, sia per le diverse funzioni aziendali sia per quelle delle maestranze, in collaborazione con i partner di Tankoa, che raggiungerà a regime un numero totale di 250-350 persone impiegate per i prossimi 5 anni.