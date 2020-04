Il cagnetto Matteo cade nel fosso: lo salvano i pompieri di Cerveteri - Terzo Binario News

Matteo, insieme ad Enrica, sono i due cagnetti ormai le mascotte dell’ISIS Enrico Mattei di Cerveteri . Le due bestiole meticce sono state abbandonate tanti anni fa all’interno dell’Istituto scolastico e salvate da Enea Mecucci, del personale Ata.

Da quel momento i due pelosetti, Enrica e Matteo, con l’appoggio della preside e di tutti i ragazzi, sono stati ufficialmente adottati dall’Istituto con l’ausilio delle leggi vigenti e con il grande affetto di Eena che li accudisce amorevolmente da sempre.

A raccontare la storia di Enrico e Matteo è stata anche la conduttrice televisiva Licia Colò che insieme ad alcuni ragazzi è andata al Mattei a celebrare la cerimonia di Adozione insieme alle autorità locali e regionali.

Ieri lo spiacevole episodio: uno dei due animali, Matteo è caduto nel fosso Manganello. Il cagnolino purtroppo soffre da qualche anno di Leishmaniosi, patologia che ha ridotto notevolmente le capacità visive dell’animale.

A salvargli la vita i vigili del fuoco della caserma di Marina di Cerveteri che si sono subito recati sul posto e hanno tratto in salvo l’animale.

Poi lo stesso Enea Mecucci intende ringraziare i pompieri per l’intervento: “Vorrei ringraziare i Vigili del fuoco di Marina di Cerveteri per il prezioso intervento che ha tratto in salvo il cagnolino adottato dall’Istituto Enrico Mattei.

In questo periodo difficile , le forze dell’ordine sono impegnate in tante attività ma l’umanità e la sensibilità, come in questo caso sono state di grande aiuto.

Gli operatori dei Vigili del Fuoco intervenuti hanno dimostrato professionalità calandosi in un fosso ad una distanza di oltre 6 metri, ma quello che più mi ha colpito è stato l’affetto e la sensibilità dimostrata nel tranquillizzare il cagnolino impaurito mentre veniva tratto in salvo.

Grazie di cuore ai Vigili del Fuoco”.

Enea Mecucci