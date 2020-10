Il busto di Salvo D'Acquisto torna nella scuola di Cerveteri che porta il suo nome - Terzo Binario News

“Giovedì prossimo ricorrerà il centenario della nascita di Salvo D’Acquisto, uomo simbolo della resistenza italiana e punto di riferimento di tutti quei cittadini di Cerveteri, e non solo, che per forza di cose, sono passati davanti al suo storico mezzobusto all’ingresso dell’omonimo plesso scolastico.

Difficile non rivolgergli, almeno una volta, uno sguardo. Eppure questa estate è diventato oggetto di un atto vandalico, sparendo in piena notte dal suo basamento. Solo l’attento lavoro dei carabinieri è riuscito a recuperare la scultura qualche ora dopo la sua scomparsa, in un canneto vicino l’istituto.

Sequestrato dai militari, il mezzobusto ha riportato nel furto qualche danno, in primis al basamento. Recuperato qualche giorno fa nella caserma dei carabinieri di Cerveteri è stato restaurato da Ivano Ercoletti, operaio edile, che non solo si è messo volontariamente a disposizione offrendo la propria manodopera ma si è anche preso carico delle spese della lastra di travertino su cui il busto poggia.

“Cerveteri si è sempre distinta per l’attenzione e il senso di comunità della sua popolazione – afferma la vicesindaca Francesca Cennerilli – E anche questa volta non si è tirata indietro. Grazie al lavoro volontario di Ivano Ercoletti, la statua di Salvo D’Acquisto è tornata dove tutti noi l’abbiamo sempre vista. Un modo per ricordare anche alle nuove generazioni l’importanza della storia che non va assolutamente dimenticata”. Giovedì, appunto, cadrà il centenario della nascita del vicebrigadiere sacrificatosi per salvare un gruppo di civili da un rastrellamento nazista.

Il plesso scolastico, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, organizzerà una piccola cerimonia alla presenza di alcune istituzioni scolastiche e dell’arma dei carabinieri. Viste le disposizioni restrittive, sarà invece prevista per la cittadinanza una diretta Facebook all’indirizzo I.C. Salvo D’Acquisto Cerveteri. Per l’occasione, a sottolineare il forte impegno civico dei suoi cittadini, la componente genitori del Consiglio d’Istituto donerà la targa che sarà affissa sotto il mezzobusto. “Un sentito ringraziamento- ha affermato la dirigente scolastica, la dott.ssa Velia Ceccarelli – va alla comunità che prendendo a cuore questa vicenda, ha dimostrato ancora una volta forte attenzione nei confronti delle tematiche scolastiche. Salvo D’Acquisto non è solo un eroe di allora, ma è un simbolo attuale della lotta per la nostra libertà”

Alice Lopedote

Delegata alla comunicazione sociale del comune di Cerveteri