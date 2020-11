Il bus 16 da Fiumicino arriva a Ladispoli - Terzo Binario News

Il tpl del comune aeroportuale prosegue anche fino a Passo della Sentinella con il 4

“Dalla prossima settimana il nostro TPL potenzierà le sue corse ed i suoi servizi”. Lo dichiara l’Assessore ai Trasporti, Paolo Calicchio.

“A partire dal prossimo lunedì 23 novembre, infatti, la linea 16 transiterà anche presso Marina di San Nicola, nel Comune di Ladispoli – spiega Calicchio -. Questo sconfinamento in un altro Comune completa una tratta di vitale importanza per i cittadini della zona.

Con il precedente piano dei trasporti, infatti, mancava il collegamento con il cimitero di Palidoro, la stazione ferroviaria e il comparto scuole di Granaretto”. “Il prolungamento della linea 16, inoltre, consentirà il collegamento diretto con la Casa della Salute in via di completamento a Palidoro”.

“Nello specifico la Linea 16, transitando sulla Via Aurelia, effettuerà due fermate presso la località di Marina di San Nicola, in Via del Sole – illustra l’assessore -, per poi ritornare sull’arteria principale e proseguire nel percorso locale già operativo da diversi mesi”.

“Questo è il terzo sconfinamento del nostro Tpl verso un altro Comune – sottolinea Calicchio -, a testimonianza dell’impegno che l’Amministrazione Comunale sta mettendo per offrire ai pendolari una rete di collegamento locale in continua evoluzione e che risponda ai bisogni concreti dei cittadini”.

“Voglio ringraziare il Presidente della Commissione Regionale Mobilità e Trasporti Eugenio Patanè, il Sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti Veronica De Santis insieme con i relativi uffici – aggiunge l’assessore -, per essersi adoperati nella realizzazione pratica di questo prolungamento, utile e necessario per entrambi i comuni”.

“Altro importante risultato raggiunto riguarda la zona di Passo della Sentinella, dove dal prossimo lunedì la linea 4, Circolare 1 Isola Sacra, effettuerà fermata presso lo slargo di Via Scagliosi per tutte le corse previste nella giornata – prosegue -. A seguito di diverse richieste, inoltrate da gruppi cittadini locali, la società Trotta si è resa disponibile ad estendere la fermata a tutte le fermate. Tale azione consentirà ai residenti del luogo di poter accedere con più fruibilità al mezzo pubblico, offrendo maggiori disponibilità di orari e passaggi giornalieri”.

“Trotta Bus, poi, per garantire un servizio sempre più efficiente ha annunciato la partnership strategica con l’app Moovit per fornire in tempo reale ai cittadini di Fiumicino le soluzioni migliori per i loro spostamenti con i mezzi pubblici – conclude Calicchio -. Attraverso l’app Moovit, grazie al TimePro, gli utenti del trasporto pubblico potranno conoscere in tempo reale gli orari di arrivo dei bus alle varie fermate e valutare i percorsi più intelligenti e convenienti, sia per tutte le sedici linee del territorio, sia per gli spostamenti urbani ed extraurbani, massimizzando così l’efficienza operativa del servizio. La società di trasporti, insieme ai nostri uffici, dirigenti, funzionari e delegati, sta operando incessantemente per migliorare di giorno in giorno il servizio, lavorando anche sulla messa in sicurezza e sul censimento delle varie fermate. Nei prossimi giorni saranno annunciate altre novità”.