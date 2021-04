Il brindisi di Grando in zona arancione - Terzo Binario News

Il primo cittadino e altri amministratori all’inaugurazione di un locale di Ladispoli con tanto di fascia tricolore

Rispetto al 2017, questo brindisi non è alla faccia della Guardia di Finanza ma del Covid e delle regole che non vengono rispettate.

Nonostante oggi sia l’ultimo giorno di zona arancione a Ladispoli si è voluto lanciare il messaggio del liberi tutti e non è che risulti molto opportuno visti i numeri certo in abbassamenti ma non ancora così confortanti.

Infatti sono apparse le foto che ritraevano il sindaco Alessandro Grando, la presidente del consiglio comunale (entrambi con tanto di fasce istituzionali), consiglieri esponenti della maggioranza e staff del primo cittadino all’inaugurazione di un noto ristorante del lungomare ladispolano.

In tanti all’aperto per un raduno inopportuno – non per i proprietari del locale, quanto per gli amministratori – che stride nettamente con le norme tuttora in vigore, che vietano alle attività di ristorazione la somministrazione di cibi e bevande al pubblico, restringendoli all’asporto o alla consegna a domicilio.

Grando si è prestato ad un evento del genere, consegnandoli il crisma istituzionale, come se tutti i cittadini avallassero il comportamento del sindaco.

Ennesimo scivolone del primo cittadino che sembra sottovalutare la pandemia, come già successo per il taglio del nastro del parco di piazza Domitilla salvo doversi confrontare con 350 positivi in città dopo pochi giorni.

Curioso anche che un primo cittadino, così attento al rispetto delle regole, abbia dato un segnale in direzione opposta.

Sui social, alcuni cittadini hanno avanzato le loro rimostranze sull’evento.