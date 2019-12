Il Borgo batte 2-1 il Fogaccia ed è terzo - Terzo Binario News

Natale di festa per il Borgo San Martino che conquista il secondo successo di fila, battendo in casa il Fogaccia per 2 a 1.

In vantaggio i giallo neri con Esposito nei primi minuti di gioco dopo il pareggio ospite, sempre nel primo tempo, ristabiliscono il risultato sul 2 a 1 con Franzillitti. Tutto nel primo tempo in una gara sofferta e impegnativa da vincere. Erano importanti i tre punti, come siano arrivati conta poco, quel che più voleva la squadra una vittoria per rimanere ancorati nelle zone alte della classifica . In terza posizione, a cinque punti dalla capolista Duepigreco e con il Passoscuro che deve recuperare una gara, il Borgo San Martino del tecnico Paluzzi può godersi le feste in serenità. La squadra vanta il miglior attacco del girone con 25 reti messe a segno, cosa che non succede in difesa in cui i goal subiti sono 17. Un dato che in questa pausa permetterà a Paluzzi di lavorarci in vista di gennaio, quando al ritorno in campo vi sarà la trasferta sul campo di Marina di San Nicola contro l’Atletico Ladispoli. Paluzzi avrà modo di recuperare qualche acciaccato e in particolare Morasca il cui infortunio prevede una lontananza dal campo nei tempi giusti per riavere a metà gennaio il difensore nel suo ruolo.