Il Bond da barca della mala a modello di studio per il Calamatta di Civitavecchia - Terzo Binario News

Il suo nome è “Bond”. Dopo essere stata al servizio di trafficanti di migranti ora sarà a disposizione dei ragazzi dell’’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica del “Calamatta” di Civitavecchia.

Si tratta di una imbarcazione di 13 mt a vela e a motore sequestrata nel 2018 dalla Guardia di Finanza di Otranto, con passaggio ufficiale di proprietà ad opera dell’Agenzia delle Dogane nel 2019, arrivata a Civitavecchia nel luglio del 2020, ospitata nel Cantiere Navale Giannini.

Ora, grazie al progetto “Blue BOND 4climate” è pronta a riprendere il mare. “La nuova vita della Bond sarà quella di traghettare gli studenti verso una nuova scuola, fatta di esperienze, integrazione, ma soprattutto di speranza nel futuro” il commento della dirigente scolastica Giovanna Corvaia, estremamente soddisfatta e orgogliosa di poter accogliere il progetto.

“Blue BOND 4climate” si colloca nel Piano Estate 2020, finanziato dal MIUR con i progetti PON nell’ambito del Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa, con chiari riferimenti anche alle direttive europee in ambito di educazione all’ambiente. Infatti il progetto si inserisce nel filone di investimento della Commissione Europea nella “Blue Growth”, la strategia a lungo termine per una crescita sostenibile nel settore marittimo.

L’imbarcazione, attrezzata con tecnologie avanzate. sarà un laboratorio galleggiante finalizzato alla raccolta di dati utili sul rapporto tra emissioni, climate change e acidificazione dei mari e sull’avanzamento dell’inquinamento da plastica. Questo, insieme all’acquisto di sussidi didattici compensativi per l’integrazione e il potenziamento delle azioni di supporto all’inclusione degli alunni con disabilità e/o con disturbi specifici dell’apprendimento, consentirà una didattica innovativa indirizzata a tutte le classi, in particolare a quelli degli indirizzi Tecnico Trasporti e Logistica e del Tecnico Chimica Materiali e Biotecnologie.

I referenti del progetto – che partirà fine agosto/primi settembre, prima della ripresa delle lezioni – sono i professori Andrea Sciacca e Paolo Lombardo.

Gli allievi avranno la possibilità attraverso una piattaforma appositamente creata dall’Istituto, di raccogliere dati, produrre ricerche e creare un archivio che potrà essere utilizzato anche in seguito. Non solo, gli studenti coinvolti avranno la possibilità di sviluppare abilità personali e di relazione, grazie all’installazione di dispositivi per la connettività mobile e alle connessioni in remoto. Gli allievi presenteranno e condivideranno i lavori svolti collegandosi in video-conferenza con i colleghi in aula.

Il progetto “Blue BOND 4climate” parte dalla consapevolezza dell’estrema rilevanza del settore nautico ed ambientale per la crescita dei territori. L’adattamento e il rafforzamento delle capacità dei sistemi di istruzione sono necessari per migliorarne la rilevanza per il mercato del lavoro: per conciliare coesione sociale e competitività, gli obiettivi delle politiche dell’istruzione devono essere concepite come complementari a quelli della politica economica e occupazionale. Con questa finalità l’Istituto Calamatta ha attivato delle convenzioni e collaborazioni con Enti ed Associazioni del territorio, come l’Università della Tuscia, la Capitaneria di Porto, Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, Centro per l’Impiego, aziende del settore degli indirizzi di studio, ma anche del Terzo settore come Il Ponte, Comunità Mondo Nuovo, Amici della Darsena.