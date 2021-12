Il bilancio del 2021 della Polizia di Frontiera di Civitavecchia - Terzo Binario News

Gennaio-Dicembre 2021: un altro anno di intensa attività per l’Ufficio Polizia di Frontiera Marittima di Civitavecchia diretto dalla Dott.ssa Lorenza Ripamonti.

Il numero complessivo di passeggeri transitati nel Porto della città ha subito anche durante l’anno appena trascorso una contrazione dovuta alle norme più stringenti concernenti il traffico marittimo e si è aggirato intorno alle 444.961 unità, mentre costante è stato il numero dei marittimi, 316.765.

Le persone identificate sono state 90.742 ed i cittadini extracomunitari controllati 55.664, effettuati due ordini di abbandonare il territorio nazionale, una espulsione e un respingimento alla Frontiera.

Sono stati organizzati 1117 posti di controllo per un numero complessivo di circa 32.553 veicoli controllati. Nell’ambito di questi controlli sono stati ritirati 28 documenti, elevate 141 contravvenzioni al Codice della Strada, e sequestrati 13 veicoli. Non meno rilevante è stata l’attività di Polizia Giudiziaria con 11 arrestati, 34 denunciati in stato di libertà, 3 denunciati all’Autorità Amministrativa, 2 armi da taglio sequestrate, 2 le perquisizioni effettuati e 5,20 grammi di cannabinoidi sequestrati. Nel corso dell’anno sono stati inoltre emessi 1767 visti per i marittimi in transito.