Il bilancio del 2020 per il Comitato 14 Maggio - Terzo Binario News

Il 2020 si è appena concluso e per il Comitato 14 Maggio è il momento del bilancio delle attività.

Come ogni anno il Comitato ha portato il suo omaggio alle vittime civili dei bombardamenti anglo-americani rimanendo l’unico rappresentante della società civile a partecipare alla cerimonia, svoltasi in maniera ristretta a causa delle misure contro il COVID-19.

Continuando nel suo intento di rendere decoroso e centrale il Monumento alle Vittime dei Bombardamenti, il Comitato ha avanzato una proposta per intitolare ai caduti del 14 maggio lo spiazzo dinanzi alla lastra monumentale. A tal fine sono stati incontrati il Sindaco e l’Assessore alla Cultura ai quali è stata inoltrata una proposta di mozione ad hoc che auspichiamo porti alla denominazione della piazza entro il prossimo anniversario.

Altre segnalazioni avanzate all’amministrazione locale hanno riguardato la festività di Ognissanti e la valorizzazione del cimitero monumentale, la riqualificazione del Monumento ai Mutilati e Invalidi del Lavoro ma anche il decoro del Monumento ai Caduti di Tutte le Guerre presso il piazzale degli Eroi.

In ambito più squisitamente culturale il Comitato ha salutato l’inaugurazione della statua del “bacio della memoria di un porto”, ha visitato la “Macchina del Tempo Civitavecchia” della divulgatrice storica Roberta Galletta e recensito l’evento di intitolazione dell’anfiteatro del Parco Martiri delle Foibe a Norma Cossetto.

Quest’anno il Comitato è stata l’unica associazione del territorio a ricordare lo storico e prestigioso gemellaggio con la città di Betlemme dando spazio all’appello di pace del Sindaco di Betlemme e continuando a sollecitare l’amministrazione locale a ripristinare il cartello toponomastico di Piazza Betlemme, segno di amicizia importante della nostra città verso la Palestina.

Nel suo impegno per la promozione della figura dell’Imperatore Traiano, il Comitato, oltre a promuoverne gli anniversari, ha iniziato una serie di consultazioni con le associazioni del territorio volte a proporre un piano di riscoperta del fondatore della città come elemento imprescindibile dell’identità di Civitavecchia.

Attraverso i suoi canali il Comitato ha segnalato gli eventi più importanti del territorio, gli anniversari di personalità storiche di spicco della città così come anche le date che scandiscono il tempo sacro. La partecipazione e la presenza crescente nei media del comprensorio ha inoltre consentito di far promuovere maggiormente temi quali il legame intergenerazionale, la memoria storica, il decoro di monumenti, il fondatore della città, e altri ancora”.

Il Direttivo del Comitato 14 Maggio