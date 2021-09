Il benvenuto a scuola ai nuovi piccoli della Ladispoli 1 - Terzo Binario News

“Al via l’attività scolastica nell’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 in via Castellammare di Stabia che quest’anno ha avuto inizio il 13 Settembre, nelle classi e nelle sezioni dei plessi di appartenenza, con l’accoglienza, da parte degli insegnanti, degli alunni iscritti alla scuola dell’Infanzia, alla Primaria ed alla Secondaria di 1° grado, secondo un percorso che è ormai una narrazione consolidata da tempo, un “rituale” divenuto tradizione.

La mattinata si è aperta in una cornice assolata e colorata, con la presentazione e il saluto caloroso del nostro Dirigente Scolastico, Prof.ssa Enrica Caliendo, accompagnata dai Docenti dei tre ordini di Scuola che hanno dato il benvenuto a tutti i presenti ricordando il ruolo fondamentale della Scuola per la crescita cognitiva e comportamentale dei nostri giovani. I piccoli alunni di nuova iscrizione, sono poi stati accolti e accompagnati dai ragazzi delle classi uscenti.

Un emozionante momento che i bambini hanno condiviso alla presenza dei loro nuovi insegnanti. Riteniamo infatti che quello dell’accoglienza sia un momento fondamentale sia per l’inserimento di nuovi alunni che per la prima volta fanno il loro ingresso nella scuola, che per quelli già frequentanti che dovranno, con un po’di fatica, riprendere i ritmi e gli orari a cui non erano più abituati.

È importante dunque ritualizzare questo momento con un segno, un gesto, offerto dai più grandi ai più piccoli, dai grandi ai bambini, dalla Scuola ai suoi studenti. Un rito che abbia il colore dell’accoglienza e che esprima il senso della comunità che si va a costruire o a rinsaldare. Il rito serve proprio a sottolineare l’importanza di ciò che accade, a rendere prezioso il tempo, a celebrare i passaggi! I primi giorni di scuola sono anche il tempo prezioso per annodare e riannodare i legami fra i ragazzi per far sentire ognuno, da subito o di nuovo ”a casa”, per far passare messaggi di riconoscimento e di curiosità reciproca nei confronti del volto, del nome e della storia di ciascuno. In tutti i Plessi , docenti e alunni delle classi coinvolte hanno preparato vari percorsi laboratoriali, in cui si sono condivise interessanti esperienze didattico-culturali e realizzati lavori artistici e creativi. Un primo incontro, dunque, atto a favorire l’integrazione, la conoscenza, “ lo stare bene insieme” fra insegnanti, compagni nuovi e non, per esplorare gli spazi e l’ambiente circostante ma anche condividere riflessioni, pratiche e modalità di lavoro proposte per questo nuovo anno scolastico! Anche se saremo costretti a vivere ancora momenti densi di restrizioni e di rigide regole per sconfiggere definitivamente questo stato di emergenza sanitaria, l’offerta formativa per i nostri alunni sarà ricca di attività, grazie al lavoro dei docenti impegnati nelle loro classi e nel corretto funzionamento dei plessi e grazie anche al lavoro accurato e incessante del nostro DSGA dott. Gianni Cimino, degli assistenti amministrativi, dei collaboratori scolastici che si occupano quotidianamente della pulizia , del decoro e della sanificazione delle aule e vigilano insieme a noi docenti sulla sicurezza dei nostri alunni poiché tutta la comunità dell’Istituto Comprensivo Ladispoli1 ha fatto e sta facendo enormi sforzi con flessibilità, spirito di iniziativa, condivisione e competenza! Tutto un lavoro di sinergie atto a favorire la cooperazione fra scuola e famiglie e a caratterizzare l’educazione come partecipazione intelligente , fatta di abitudini, modi e regole da condividere per crescere insieme! Buon inizio d’anno a tutti!

Per informazioni o chiarimenti , le famiglie potranno approfondire i diversi ambiti dell’offerta formativa e i variegati percorsi educativi che da sempre sono caratteristica distintiva della nostra Scuola, visitando il nostro sito al seguente indirizzo: www.icladispoli1.edu.it.

Marianna Miceli (Docente dell’Istituto)