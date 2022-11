Il Batman di Ladispoli, l'Uomo Ragno e Scarlet Witch portano sorrisi ai piccoli del Gemelli grazie alla Lollo 10 • Terzo Binario News

“Appuntamento settimanale per la merenda Lollo più ricco e coinvolgente grazie alla presenza dei supereroi.

Le corsie e le stanze di tutti i reparti sono ben presto divenuti dei luoghi di gioia.

Prendere il caffè o il gelato dalle mani di Batman, di Spiderman o di Wanda Maximoff ovvero Scarlet Witch , è stato divertente ed emozionante. Ci riempie di gioia vedere come questi appuntamenti sono sempre più coinvolgenti. Non sono mancati i regalini per le mamme e per i nostri piccoli amici. Ringraziamo i nostri amici cosplay Sabrina, Paolo e Andrea oltre a Velia per i gufetti portafortuna, Gabriella per i polipetti e tutti coloro che ci hanno aiutato!”

Lollo nel cuore

L’associazione no profit Lollo 10 quotidianamente si impegna al policlinico Gemelli per creare un po’ di intrattenimento e svago ai piccoli angioletti ricoverati in lunga degenza e con patologie oncologiche.

“Abbiamo portato gelati e piccoli doni in tutti i reparti vestiti da supereroi ed è stata una giornata fantastica” dice il Batman di Ladispoli che, come Bruce Wayne, vuole rimanere anonimo.