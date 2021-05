Il Banco Alimentare domenica a Cerveteri - Terzo Binario News

Iniziativa benefica domenica 30 maggio al mercato di Cerenova. I Volontari del Centro di Solidarietà Cerveteri saranno infatti impegnati in una raccolta fondi per Banco Alimentare.

Attraverso la vendita di una graziosa confezione di marmellata di pregevole qualità, raccoglieranno infatti fondi per sostenere una realtà, come Banco Alimentare, che da tantissimi anni garantisce supporto e speranza alle milioni di persone che in tutta Italia vivono una situazione di difficoltà.

“Mi complimento con i Volontari del Centro di Solidarietà Cerveteri per aver sposato questa lodevole iniziativa di Banco Alimentare – dichiara il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – il Centro di Solidarietà, per quanto riguarda il nostro territorio, e Banco Alimentare, sono delle realtà molto importanti per la collettività, e lo sono ancor di più in questo particolare contesto storico e sociale dettato dalla pandemia di COVID-19. Con un piccolo contributo, sarà possibile fare davvero una bella azione”.