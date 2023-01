Il "Baffi" pronto ad accogliere nuovi studenti a Fiumicino e Fregene: c'è anche il liceo scientifico • Terzo Binario News

Il 2023 è ormai iniziato e l’Istituto Paolo Baffi di Fiumicino ha già preparato l’offerta formativa per l’anno scolastico 2023-2024, con alcune importanti novità. Prima fra tutte è l’istituzione del nuovo indirizzo “Liceo Scientifico”, che si affiancherà al “Tecnico economico” ed al “Professionale alberghiero”: una concreta risposta alla costante crescita della popolazione studentesca del territorio.

La novità riguarda entrambe le sedi del Paolo Baffi, quella di Fiumicino e di Fregene e le aule per ospitare gli studenti sono già pronte. Si tratta di un ulteriore aumento di prestigio per l’Istituto di Istruzione Superiore Paolo Baffi, che figura tra le scuole migliori d’Italia per indice di occupazione: tutti i corsi di studio dell’Istituto sono, infatti, finalizzati alla preparazione sia tecnica che teorica degli studenti, con l’obiettivo di prepararli ad accedere al mondo del lavoro.

Tanto l’entusiasmo con cui la scuola ha accolto la notizia e molta la soddisfazione riscontrata sul territorio: “L’attivazione del Liceo Scientifico è una novità su cui stiamo lavorando da tempo – spiega la preside prof.ssa Monica Bernard -. Il corso di studi si sposerà perfettamente con i valori e il metodo di insegnamento della nostra scuola. Volevamo dare risposte concrete ai nostri giovani e abbiamo pronta per loro una nuova opportunità formativa. E’ un orgoglio vedere con quanto entusiasmo sia stata accolta questa novità”.

A causa di un rallentamento delle procedure di informatizzazione del Ministero, per iscriversi all’indirizzo Liceo Scientifico presso l’IIS Paolo Baffi, è necessario indicare il codice del corso RMTD031012, specificando in calce “Liceo scientifico sede di Fiumicino o Fregene”.

La segreteria didattica si occuperà poi del corretto inserimento nel sistema – sottolinea la Preside – e saranno forniti aggiornamenti alle famiglie alle quali chiediamo di monitorare il sito istituzionale. Siamo pronti ad accogliere nuovi studenti e studentesse per il prossimo anno scolastico 2023-2024. Nel mentre, ricordiamo che accoglieremo gli alunni e le alunne delle terze medie con l’open day informativo per presentare la nostra offerta formativa completa il giorno 21 gennaio, dalle 10 alle 13”.