Il 5 gennaio a Tarquinia partono i saldi invernali per sei settimane - Terzo Binario News

ll conto alla rovescia sta per terminare: dopo l’abbuffata natalizia con la città che si è accesa e arricchita di iniziative diventando un punto di riferimento per la “caccia al regalo perfetto”, Tarquinia è pronta a tuffarsi nei saldi.

Come in tutto il Lazio, si parte il primo giorno feriale antecedente alla festa dell’Epifania quindi il 5 gennaio: da allora, e per 6 settimane – quindi sino al 16 febbraio prossimo – le attività commerciali e della moda cittadine lanciano i tradizionale sconti promozionali d’inizio inverno.

Le vetrine illuminate per il Natale lasceranno perciò spazio a quelle che mettono in mostra l’ampia scelta, per ogni gusto, delle attività commerciali di Tarquinia, tra boutique e negozi che in queste settimane, coordinate dall’associazione Divini Commercianti e nonostante le difficoltà del momento, hanno messo in campo il massimo dell’impegno e della professionalità. Rendendo la città uno dei luoghi adatti a vivere una giornata di shopping, sia per l’ampia scelta, sia per la possibilità di godersi, tra un acquisto e l’altro, la bellezza degli scorci o le opportunità golose e sfiziose offerte dalle tante attività del centro.

Pubblicato martedì, 4 Gennaio 2022 @ 12:18:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA