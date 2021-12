Il 30 alla scoperta dell'antica Civitavecchia con la storica Roberta Galletta - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

La pausa natalizia non frena l’entusiasmo della storica Roberta Galletta che, come aveva già fatto il 19 dicembre, ripropone la sua particolarissima visita guidata di Civitavecchia. Si farà una passeggiata guidati dalla Galletta, insieme al Centro del Buongusto, alla scoperta del centro storico cittadino, con i suoi caratteristici vicoli, le sue storiche piazze e i suoi monumenti che raccontano la grandezza del passato di di Civitavecchia, con partenza a Via Piave 1, sede della Macchina del Tempo. Appuntamento alle ore 17.30.

La Macchina del Tempo di Civitavecchia è il primo e unico Museo Virtuale in città e, nel suo genere, in tutta Italia, presente solo a Bologna dove è stato creato, che permette di fare un vero viaggio nel Tempo nella Civitavecchia di fine Ottocento, per vivere nella città come è stata sempre ritratta nelle bellissime stampe d’epoca.

Grazie alla tecnologia virtuale in 3D e a particolari e innovative attrezzature, si può tornare infatti indietro nel passato, nel 1861 e passeggiare nella Prima Strada così come era, cuore del centro storico cittadino, ed oggi diventata, dopo le distruzioni/ricostruzioni post belliche, Corso Marconi, parlare con i personaggi dell’epoca che hanno reso grande Civitavecchia nel mondo, come l’incisore Luigi Calamatta, lo storico e studioso domenicano Padre Alberto Guglielmotti e il Comandante e ingegnere della Marina Pontificia Alessandro Cialdi ed entrare fisicamente nella Chiesa Templare di Santa Maria, ormai andata perduta ma che rivive grazie alla Macchina del Tempo.

Si tratta di un’esperienza davvero unica, da consigliare. Il viaggio virtuale va prenotato e cosa, per i residenti 13 euro. Dura una mezz’ora. Per molti è stata anche un’idea regalo originale.