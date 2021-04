Il 25 Aprile di No al Fossile Civitavecchia fra celebrazioni e ambiente - Terzo Binario News

“Mentre il Sindaco e il segretario del PD, entrambi rappresentanti locali di partiti che sostengono il governano in carica, si sono affrontati sui social a colpi di ridicoli post, ieri un gruppo di 50 ragazzi e ragazze ha deciso di dar vita ad un 25 aprile decisamente diverso.

Nel giorno che celebra la liberazione del nostro Paese dall’occupante nazista, in questa data che richiama alla memoria gesti eroici e giovani vite all’assalto del cielo, No al Fossile e altri due collettivi di Civitavecchia hanno deciso di unire ricordi e azione, lotte del passato e battaglie del presente per dar vita ad un 25 aprile in grado di rivendicare orgogliosamente la resistenza che fu, saldandola però all’impegno per la costruzione di futuro più giusto.

Per questo, dopo esserci dati appuntamento alla Marina, abbiamo deciso di ripulire la spiaggia e l’area pubblica circostante sottraendo al mare diversi chili di plastica, vetro e altri rifiuti. Successivamente una delegazione del gruppo si è spostata al monumento che ricorda Giacomo Matteotti, dove ha deposto un mazzo di fiori ed esposto uno striscione, che richiama a chiare lettere la nostra estenuante battaglia contro l’avidità di chi vorrebbe costruire a Civitavecchia nuove centrali a gas.

Una giornata importante, gioiosa e plurale, che ci ha dato la possibilità di interagire con centinaia di nostri concittadini e che ha scelto con umiltà e convinzione di andare oltre la logica della semplice ricorrenza seguendo l’esempio di chi, talvolta sacrificando la propria vita, ci ha liberato dall’odio e dalla barbarie”.

No al Fossile – Civitavecchia