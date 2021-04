Il 25 Aprile a Civitavecchia: le cerimonie - Terzo Binario News

Si terranno domani in assenza di pubblico le celebrazioni del 25 aprile.

Il Sindaco Ernesto Tedesco depositerà corone ed omaggi floreali, in mattinata, al monumento agli Ex Internati presso il parco “Antonelli”, alla lapide dei martiri delle Fosse Ardeatine sulla Mediana, alla lapide dedicata ai perseguitati politici antifascisti in via Tarquinia e alla lapide in ricordo di Giacomo Matteotti.

Le cerimonie si concluderanno in piazzale degli Eroi, al Monumento ai Caduti di tutte le guerre.