Il 23 degli studenti di Ladispoli e Cerveteri è un carro bestiame - Terzo Binario News

Furiosa una mamma: “Era così già prima della pandemia”

Sovraffollamento di studenti sul bus 23 che porta i ragazzi da Ladispoli negli istituti di Cerveteri. Il problema era già sorto prima della pandemia e ora, come denuncia una mamma, è esploso.

“Questa situazione c’era anche prima del covid. Attualmente all’andata per scuola alla stazione di Ladispoli l’autobus è strapieno, con chi di dovere che se ne infischia delle disposizioni Covid.

Alcuni autisti corretti si rifiutano di partire ma non lo fanno tutti e i ragazzi viaggiano come su un carro bestiame. All’uscita di scuola stesse scene al contrario: si pretende che cento ragazzi entrino su un solo autobus o che prendano il successivo che passa dopo 40-50 minuti.

Mio figlio se riesce a prendere quello delle 14.10 arriva a casa alle 15 e se i ragazzi prendono quello dopo, arrivano a casa alle 16 quando con 50 minuti potrei arrivare in un’altra regione e non per fare 3 chilometri. Praticamente invece di andare a casa a studiare passano il pomeriggio alla fermata. Non è che non ci siano i mezzi, non possono fare deviazione davanti alla scuola in quegli orari. È una vergogna”.

