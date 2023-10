Il 21enne investito questa mattina è morto, inutile il viaggio all’Ospedale • Terzo Binario News

Il 21enne investito questa mattina è morto, inutile il viaggio all’Ospedale

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 21 anni investito questa mattina alle 7 in via Flaminia, a Roma, all’altezza della stazione di Labaro. Era stato trasportato in stato d’incoscienza e in codice rosso all’Ospedale Sant’Andrea.

Due le auto coinvolte nell’incidente. Entrambi gli autisti si sono fermati per prestare soccorso e verranno sottoposti all’alcol e droga test. Sul posto, oltre al personale del 118, gli agenti della polizia locale del XV gruppo Cassia. Il giovane era compagno di classe di Leonardo Lamma, il 19enne morto in un incidente con la moto a Corso Francia il 7 aprile 2022.

Fonte, RaiNews24