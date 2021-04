Il 21 e il 22 aprile VI edizione del Certame cardarelliano organizzato dal Cardarelli di Tarquinia - Terzo Binario News

Collaborazione con la Stas e l’Unitus di Viterbo

Il 21 e il 22 aprile VI edizione della manifestazione nazionale “Certame cardarelliano” , organizzato dall’IIS Vincenzo Cardarelli di Tarquinia in collaborazione con la Stas e l’Unitus di Viterbo. Sarà una peculiare manifestazione in attesa del 2022 per tornare a inondare Tarquinia con tanti studenti motivati e appassionati del nostro grande poeta Cardarelli.

“Quest’anno A causa della pandemia – riferisce la dirigente scolastica Laura Piroli – non sarà possibile realizzare il concorso rivolto agli studenti.

La manifestazione, così cara al nostro Istituto, assume quest’anno una veste innovativa: verranno infatti organizzati appuntamenti on line con relazioni e interventi di docenti e artisti, nella speranza che nel 2022 il Certame possa ritornare alla sua classica formula in presenza. La tematica sarà sviluppata sia nell’ambito della produzione cardarelliana, sia in riferimento ad altri autori e opere della letteratura o altre forme artistiche”.

“Il Certame si svolgerà on line nelle giornate del 21 e del 22 aprile 2021, dalle ore 9.00 alle ore 12.30. – continua la dirigente – Ogni giornata avrà la durata di 3 ore (ciascun intervento sarà di circa 30 minuti, con possibilità di rivolgere al relatore eventuali domande). Le scuole partecipanti dovranno inviare l’adesione all’ufficio Protocollo dell’Istituto Vincenzo Cardarelli (vtis001002@istruzione.it) entro il 19 aprile (con OGGETTO: Iscrizione Manifestazione Certame Cardarelliano2021 e l’elenco dei partecipanti con relativa mail personale, preferibilmente account gmail) e riceveranno via mail le informazioni inerenti il collegamento”.

La tematica affrontata dai relatori in questa edizione è “Cardarelli: la fragilità dell’essere, la forza dello spirito” che si svilupperà sia nell’ambito della produzione cardarelliana, sia in riferimento ad altri autori e opere della letteratura o ad altre forme artistiche.

Ecco il programma :

Il Certame si svolgerà nelle giornate del 21 e del 22 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 12.30. Alle 9.00 la presentazione, partecipano: la Dirigente scolastica Piroli, la referente della manifestazione Anna Maria Vinci, e della commissione: Alberta Iacobini, Stefania Sabbatini e Sabrina Subrizi.

I relatori : il 21 aprile: Gianni Oliva – Dante e il Viaggio come “avventura” ; Paolo di Paolo – La meteorologia dello spirito. Letteratura e stagioni. Davide Rondoni – La poesia come disio e viaggio. Il 22 aprile : Nadia Teranova – Trasgressione e tenerezza – Leggere Cardarelli in pandemia; Remo Castellini e Giovanni Capecchi – Treni letterari; Letture a cura di Pino Quartullo; Fabio Canessa – Amleto e Don Chisciotte, padre Sergio e santo bevitore: la forza e la fragilità dell’epica moderna.

L’evento, sponsorizzato da CISL e Gagni SRL, vede il patrocinio dei comuni di Tarquinia, Montalto di Castro, Tuscania, Canino, Monte Romano, Ass.Italianisti, STAS e della Provincia di Viterbo .

La referente della manifestazione Anna Maria Vinci: “Ringraziamo per la collaborazione la Stas e l’Unitus di Viterbo gli sponsor , i comuni, l’Associazione italianisti la Provincia di Viterbo e tutte le scuole e i docenti delle scuole italiane che stanno inviando le adesioni a questa peculiare manifestazione – riferisce la prof Anna Maria Vinci – è stato bello sentire la loro vicinanza seppure a distanza e l’entusiasmo nell’aderire alla nostra manifestazione. Tante le telefonate entusiastiche da parte dei docenti delle scuole superiori, che da Nord a Sud hanno esternato il desiderio di tornare presto nella nostra bella Tarquinia per un’edizione in presenza”.

