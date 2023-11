Il 20 novembre la Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza: il programma a Ladispoli • Terzo Binario News

L’amministrazione comunale di Ladispoli informa che presso la sala conferenze della biblioteca, dal 18 al 26 novembre 2023 si festeggerà la Settimana Nazionale Nati Per Leggere, istituita dal 2014 per promuovere il diritto alle storie delle bambine e dei bambini, in concomitanza con la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che si celebra il 20 novembre.

Per l’occasione e grazie al prezioso supporto del Gruppo Volontari Nati per Leggere di Ladispoli, al grido di ANDIAMO DIRITTI ALLE STORIE! abbiamo organizzato un evento unico e straordinario

Tre giorni di storie: letture a bassa voce per famiglie e bambini , che saranno così organizzate:

Lunedì 20 novembre – ore 10:00

Leggimi perché me ne ricorderò

Dedicato a bambini da 0 a 3 anni e famiglie in attesa

Martedì 21 novembre – ore 16:30

Leggimi perché così stiamo insieme

Dedicato ai bambini da 3 a 6 anni

Mercoledì 22 novembre – ore 16:30

Leggimi ancora una volta

Dedicato ai bambini da 0 a 6 anni

Saranno tre giorni intensi in cui speriamo possiate tutti trovare il tempo per partecipare ad un incontro con i vostro piccoli: vi ricordiamo infatti che leggere al proprio bambino, tutti i giorni e per pochi minuti, ci permette di stabilire con lui un rapporto e un legame importanti, ne migliora la vita emotiva e lo sviluppo intellettuale, arricchisce il suo mondo interiore, il suo linguaggio, le sue idee e le sue immagini mentali. E’ un gesto semplice, quello della lettura fatta a bassa voce al proprio piccolo, ma che contribuirà a renderlo un giovane adulto abituato all’ascolto e probabilmente anche un futuro lettore! Tutti gli incontri sono a partecipazione libera e gratuita ma è necessario la prenotazione.