Il 2 Giugno di Santa Marinella con la banda “Uniti per la musica” - Terzo Binario News

“Festeggiamenti in grande stile a Santa Marinella in occasione della ricorrenza del 2 giugno.

Questa mattina in occasione della 75° Festa della Repubblica è stata celebrata dal sindaco Pietro Tidei e da altri esponenti dell’amministrazione comunale con una manifestazione molto partecipata grazie anche al debutto della nuova banda musicale “Uniti per la musica”.

Un breve corteo accompagnato dalla nuova banda con a capo il Sindaco e tutte le autorità militari, Carabinieri, Polizia Locale, Capitaneria di Porto, e associazioni di volontariato e molti cittadini, partito dalla chiesa di Santa Marina si è concluso al cospetto del Monumento ai Caduti.

Qui la cerimonia è proseguita con la solenne deposizione di una Corona d’alloro e con un intervento del sindaco Tidei. La banda ha potuto eseguire oltre all’inno nazionale anche altri brani ottenendo un applauso dai tanti cittadini presenti. Il sindaco nel suo discorso ha voluto ripercorrere anche gli ultimi eventi che hanno segnato questa fase finale della pandemia e ha augurato che ora per Italia, come pure per la cittadina di Santa Marinella si apra un nuovo periodo di rinascita.

Presenti anche i componenti del nuovo gruppo di guardie eco zoofile volontari del Nucleo Sommozzatori, Croce Rossa e Misericordia”.

Il Sindaco Avv. Pietro Tidei