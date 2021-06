Il 2 Giugno del sindaco Tedesco a Civitavecchia - Terzo Binario News

(foto Cristini) “Questa mattina abbiamo celebrato la Festa della Repubblica.

Ho richiamato la storia di quel giorno di 75 anni fa, ho citato le parole del Capo di Stato (lette al microfono dal cerimoniale del Comune) e quelle pronunciate sul palco dal generale di divisione Claudio Minghetti, che ringrazio, insieme alle altre autorità militari, civili e religiose, alle associazioni combattentistiche e d’arma e ai tanti cittadini, per essere stati presenti a questa cerimonia breve ma significativa

.

A piazzale degli Eroi, rispetto a un anno fa, c’era in più anche un vento vivace, a sostenere e a far risaltare il Tricolore. Speriamo che ciò sia un altro segnale della libertà che stiamo ritrovando, un simbolo della ripartenza che deve farci trovare tutti uniti e in sicurezza sotto la nostra bandiera.

Viva la Repubblica, viva l’Italia”.

Ernesto Tedesco