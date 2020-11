Il 19 e 24 novembre i corsi “a distanza” di Cna Sostenibile di Haccp - Terzo Binario News

i corsi “a distanza” di CNA Sostenibile

Ancora una edizione in videoconferenza sincrona per i corsi obbligatori rivolti agli operatori del settore alimentare.

CNA Sostenibile ha fissato per giovedì 19 novembre, dalle ore 14 alle 18, l’aggiornamento periodico per i responsabili e gli addetti Haccp.

In contemporanea, il primo modulo della formazione per il personale che svolge l’attività di manipolazione degli alimenti nelle diverse fasi, dalla lavorazione alla somministrazione. Il secondo è in calendario martedì 24 novembre, dalle 14 alle 16. E’ infatti di sei ore la durata del corso.

In sede sia di formazione che di aggiornamento, uno degli approfondimenti riguarderà l’adeguamento per la gestione del rischio da Covid-19.

Info e iscrizioni: Area Igiene degli Alimenti di CNA Sostenibile (telefono 0761.1768309 – 176831; e-mail: marinamaggini@cnasostenibile.it).