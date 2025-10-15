Il 18 e 19 aprile 2026 il “Palio Marinaro in onore di Santa Fermina” • Terzo Binario News

L’Associazione ASD Mare Nostrum 2000, INFORMA che, ha intrapreso le attività per la organizzazione del “Palio Marinaro in onore di Santa Fermina” programmato per i gg. 18-19 Aprile 2026 nell’ambito dei festeggiamenti dedicati alla Santa Patrona, che prevede:

A) 1° giorno: sabato 18/04/2026 a1) Nella Mattinata

• il 47° Palio Marinaro di Santa Fermina tra gli otto Nuovi Rioni Storici della città cat. Senior e Junior m/f, quest’ultima riservata agli IIS di Civitavecchia e del comprensorio;

• Eventi e progetti a corollario come: Corteo Storico del Palio, Mostre Fotografica, Collettiva ed Estemporanea di pittura, Centro Polifunzionale Mobile della ASL RM4, Mostra “La Costruzione del Porto di Centumcellae”, Apertura Stands tematici nonchè Progetto contro l’Abbandono sportivo degli adlolescenti e Un Aquilone per Rione ecc.

a2) Nel Pomeriggio

• 5° Palio dei “Tre Porti” cat. Junior m/f tra gli istituti Nautici ed. Open: Inizio gare di qualificazione;

B) 2° giorno: Domenica 19/04/2026 b1) Nella Mattinata

• il 18° Palio Marinaro dei “Tre Porti” cat. Senior m/f, tra le marinerie di

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta open agli Approdi del Litorale laziale, campano e toscano;

5° Palio dei “Tre Porti” cat. Junior m/f tra gli istituti Nautici delle città di Civitavecchia-

Fiumicino e Gaeta: Semifinali e Finali. Al fine di dare continuità al progetto che così larghi consensi ed attestati ha ricevuto nel 2025 da parte degli Istgituti provenienti da: Palermo, Bari, Cagliari Venezia, Genova, La Spezia, Savona Gaeta e Civitavecchia, anche questo anno si conferma la formula open (come per la cat. Senior) agli Istituti Nautici della fascia costiera tirreno-adriatica e Isole.

Ciò premesso, la ASD Mare Nostrum 2000, informa che SONO APERTE LE ISCRIZIONI NELLA CATEGORIA “SENIOR” per la partecipazione al Palio Marinaro in onore di Santa Fermina ed. 2026, sia ad equipaggi femminili e maschili (l’oraganizzazione si riserva di prendere in considerazion anche equipaggi misti) composti da quattro rematori ed il timoniere in rappresentanza del proprio Rione di appartenenza. Per la cat. JUNIOR, li Istituti scolastici cittadini e nautici del Palio dei Tre Porti hanno già ricevuto l’invito tramite le direzioni didattiche e i docenti di riferimento.

L’invito è rivolto a tutta la Cittadinanza ed in particolare: a coloro (circa 60) che in occasione della Manifestazione “Sport in Piazza” dello scorso settembre hanno avuto la loro prima esperienza entusiasta sulla barca del Palio, ai Comitati di Quartiere, alle Palestre, alle Società ed Associazioni Sportive, Culturali e di Categoria, ai Gruppi Scout, alle Forze Armate e Corpi Armati nonché alle Parrocchie della Diocesi di Civitavecchia, al fine di dare corso ad una reale rappresentanza di atleti appartenenti ai Nuovi Rioni Storici di Civitavecchia (San Gordiano, Campo dell’Oro, Cisterna

Faro, San Liborio, Centro Storico, Pirgo, Aurelia e Pantano).

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate alla scrivente Associazione su apposito

Palio Marinaro tra i NUOVI Rioni Storici

modulo predisposto allegando – inderogabilmente prima di iniziare ogni attività – la prevista certificazione medica di tipo sportivo-agonistico (ECG sotto sforzo), mentre ai fini assicurativi è previsto il tesseramento a spese dell’atleta al CSI Ente di Promozione Sportiva al quale questa Associazione è affiliata.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di iscrizione e partecipazione si potranno contattare i Sig.ri Sandro Calderai al 3358444497, Antonino Ponzio al n. cell. 3346963222 o Vincenzo Ricotta al 3311549971, ovvero tramite e-mail marenostrum2000@hotmail.it o ancora sulla pagina fb “Palio Marinaro Civitavecchia” e/o Sandrio Calderai Palio Marinaro Civitavecchia.

Gli equipaggi regolarmente iscritti, per prepararsi alla gara, potranno fare richiesta dell’uso delle imbarcazioni che verranno rese disponibili della ASD Mare Nostrum 2000 secondo quanto stabilito dal proprio Regolamento Tecnico-Sportivo. A tale scopo questa Associazione, avendo acquisito le necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, disporrà di:

⚫ due imbarcazioni c/o la banchina idonea del Porto Storico;

⚫ tecnici-operativi della Associazione che cureranno il percorso didattico per la cat. Junior, assisteranno, nelle prime fasi, il percorso formativo per coloro che si approcciano a vogare su imbarcazioni a remi e sedile fisso.

A tal fine l’Associazione Mare Nostrum 2000 ha programmato per il giorno sabato 18 Ottobre dalle ore 14,00 la prima giornata di OPEN DAY c/o l’approdo dedicato alle imbarcazioni sito all’interno dei Cantieri Navali Ulisse nella Darsena Romana del Porto Storico.

Il PRESIDENTE ASD MARE NOSTRUM 2000 Sandro Calderai