Il 16 febbraio consiglio a Ladispoli: è quello del post Regionali • Terzo Binario News

Non è escluso che ci siano riposizionamenti dei consiglieri dell’assise in base all’esito del voto

Convocato per giovedì 16 febbraio un consiglio comunale a Ladispoli.

Si tratta della prima assise dopo le elezioni regionali che non escluso possa vedere il riposizionamento di qualche consigliere.

“Il presidente del Consiglio comunale, Carmelo Augello, informa i cittadini che è stata convocata la massima assise civica di Ladispoli, in seduta pubblica in sessione straordinaria, per il giorno 16/02/2023 alle ore 18:00 presso la sede municipale, in Piazza Giovanni Falcone.

All’ordine del giorno sono previsti i seguenti punti:

Mozioni, interrogazioni ed interpellanze”.