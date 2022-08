Il 15 agosto e l'Assunzione di Maria visti da Giorgio Lauria • Terzo Binario News

“L’Assunzione di Maria al cielo è intimamente connessa alla speranza della resurrezione della carne di tutti gli uomini

. Due sono i tratti essenziali e peculiari del Cristianesimo: vivere l’amore in mezzo agli uomini e alle donne lungo il sentiero della vita, sperare che vivere l’amore con gli altri vinca la morte e ci faccia vivere in eterno in un tempo ed uno spazio diversi da quelli che stiamo vivendo.

E’ la speranza che chi cerca di essere cristiano – cioè chi cerca giorno per giorno di amare i fratelli e le sorelle in umanità – deve nutrire per tutti e solo per se stesso.

Maria, la madre che dice Sì e accoglie il Dio che si incarna, vive l’amore fino alla fine vicino al figlio che già risorto è caparra di salvezza per tutti gli uomini! Lei stessa viene assunta in Cielo ed è lei che racconta a tutti gli uomini e alle donne come si può vivere l’amore in mezzo agli altri uomini e alle donne nel tempo che ci viene concesso in questa terra! Non dobbiamo mai dimenticare che ci salviamo non per l’appartenenza ad una religione ma per aver creduto e vissuto l’amore gratuito, incondizionato, senza alcuna reciprocità! La resurrezione della Pasqua del Figlio e L’Assunzione al cielo di Maria ci ricordano di vivere l’Amore e di sperare nella resurrezione della nostra carne proprio perché abbiamo cercato di vivere l’Amore su questa terra! Lo dobbiamo vivere e raccontare se vogliamo essere cristiani, lo dobbiamo sperare non solo per noi stessi, ma per tutti, se vogliamo seriamente essere quelli che sono stati alla sequela del Figlio nato dalla Madre che come prima donna viene assunta in cielo per aver vissuto l’amore incondizionato sulla terra! Buon ferragosto, buona festa dell’Assunzione”.

Giorgio Lauria