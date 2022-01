L’amministrazione comunale informa i cittadini che è stata convocata per il giorno 14 gennaio 2022 alle ore 11 la riunione della Commissione elettorale presso la sala consiliare.

La riunione si terrà anche in video conferenza.

Per partecipare in presenza occorre essere in possesso del certificato verde, indossare le mascherine sanitarie e mantenere le distanze. All’ordine del giorno l’aggiornamento dell’Albo degli scrutatori.