Igiene urbana, mastelli non conformi e conferimenti errati: 12 sanzioni a Cerenova • Terzo Binario News

Controlli incrociati di Rieco e Polizia Locale, rimossi anche 20 contenitori

Come annunciato nelle scorse ore, cono cominciati questa mattina i controlli congiunti da parte della Rieco Spa e Polizia Locale, sulla conformità dei mastelli per la raccolta differenziata esposti quotidianamente dai cittadini.

Nel mirino, alcuni condomini di Cerenova, ed in particolar modo quelli che nel tempo hanno fatto giungere il maggior numero di segnalazioni da parte dell’utenza alla Giunta e agli uffici comunali. In poche ore, elevate 12 sanzioni e ritirati, per non conformità o mancanza di associazione all’utenza, venti mastelli.

“Un’azione che già avevamo svolto in passato e che aveva portato immediatamente i risultati attesi, ovvero l’adeguarsi da parte dell’utenza nel registrare correttamente i propri mastelli e soprattutto, questione a quanto pare non ancora chiara a tutti, a rispettare i giorni di esposizione – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – in poche ore questa mattina sono state elevate 12 sanzioni e sono stati ritirati 20 mastelli.

Chi tornando a casa dunque non troverà più il proprio mastello, dovrà recarsi all’Eco-sportello del Parco della Legnara per ritirarne uno nuovo e procedere con la regolare registrazione. Come sempre detto, una corretta raccolta differenziata passa dai comportamenti di ognuno di noi: se ognuno di noi rispettasse tutte le regole di igiene urbana, avremmo una città più pulita e senza situazione alcuna di degrado”.

In particolare, nei controlli, che verranno effettuati anche nei prossimi giorni, sono state riscontrate diverse irregolarità, come mastelli non associati alla propria utenza, non aggiornati a seguito di compravendite immobiliari, non taggati o appartenenti a utenze cessate.