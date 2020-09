Idrogeno nel Lazio, Porrello: "Regia regionale con gli esperti del settore" - Terzo Binario News

Una splendida notizia: il Lazio avrà una cabina di regia per dirigere lo sviluppo delle tecnologie ad idrogeno. Il Consiglio Regionale del Lazio ha infatti approvato la mia mozione, impegnando la Giunta a dare seguito alla proposta sviluppata negli scorsi mesi con il contributo di esperti e professionisti di questo vettore energetico che sarà la base del futuro sostenibile di mobilità e trasporti.

L’importanza di una gestione coerente è stata riconosciuta sia dai colleghi che l’hanno votata oggi che da quelli che in queste settimane hanno sottoscritto la mia mozione; ma c’è ancora tanto lavoro da svolgere per poter far cogliere questa opportunità alla nostra regione. La sfida è rendere il Lazio la culla dell’idrogeno, un obiettivo a disposizione delle sue risorse e competenze, tanto imprenditoriali quanto accademiche.

Il 17 settembre ci sarà un webinar su questi temi organizzato sulla mia pagina Facebook, invito tutti a partecipare e offrire il proprio eventuale contributo ad un dibattito che oggi si è dimostrato fuori da ogni logica partitica.

Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale