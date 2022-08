Idrico, sta per tornare la normalità a Civitavecchia nord • Terzo Binario News

Acea Ato 2 ha comunicato all’Amministrazione comunale che, “a seguito del ripristino della fornitura al punto di consegna Filtri Aurelia come da comunicazione ricevuta dal Consorzio Medio Tirreno con nota prot. 440 del 27.08.2022, è in corso il ripristino del corretto funzionamento degli impianti ed il conseguenziale caricamento della rete idrica sottesa al sopra citato impianto”.

Il ripristino delle normali condizioni di esercizio in zona Aurelia, via Fontanetta, via Sant’Agostino e frazione Bagni Sant’Agostino è previsto nelle prossime ore.

“Questa società provvederà ad informare la cittadinanza tramite affissione cartelli e sito WEB. Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800-130-335 e visitare il sito www.gruppo.acea.it”, concludono da Acea.