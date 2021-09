Idrico di Civitavecchia, questa la situazione - Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale continua a monitorare la situazione sull’erogazione idrica nella zona nord della città, interessata in questi giorni da urgenti operazioni di riparazione delle condotte che servono l’impianto filtri di Aurelia.

Al momento, secondo quanto comunica Acea Ato 2 (gestore del servizio) è previsto che la situazione possa tornare alla normalità in serata.

È stato invece rimandato alla prossima settimana un ulteriore intervento, proprio per consentire il ritorno alla regolarità del servizio alle utenze delle zone interessate: per la risoluzione della problematica in località Piane della Marta (Comune di Tarquinia) il personale di Consorzio Medio Tirreno effettuerà quindi la prevista manutenzione il giorno mercoledì 8 settembre.

In quella occasione il flusso idrico verrà interrotto dalle ore 7.30 fino al termine dei lavori che, salvo imprevisti, dovrebbero ultimarsi alle ore 12.30, quindi con disagi molto limitati agli utenti.